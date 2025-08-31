Мистерията е разгадана - ето чия е супер яхтата, на която почиваха принц Уилям и Кейт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Уилям, съпругата му Кейт Мидълтън и трите им деца - принцовете Джордж, Луи и принцеса Шарлот, прекараха лятната си почивка на яхта, обикаляща гръцките острови.

Ваканцията им предизвика любопитство както в Гърция, така и на Острова, където мнозина се чудиха на кого е луксозната суперяхта, на която кралското семейство почива, и то без да слиза на брега.

Според източници на "Мейл" семейството слязло на брега само при пристигането и заминаването си, а когато нещо им потрябвало - изпращали персонал с лодка до брега, за да го вземе.

Първоначално в британските медии се твърдеше, че луксозната яхта е на стойност 340 милиона паунда и е собственост на член от кралското семейство на Обединените арабски емирства. След това "Дейли мейл" опроверга тези твърдения и се завъртя слух, че яхтата е на Чарлз Симони - компютърен магнат, работил за "Майкрософт". После и това се оказа невярно.

Жена твърдеше, че е видяла Кейт на борда на "Алмакс" - луксозна яхта, задвижвана от горивни клетки и описвана като иновация в корабоплаването. Няколко дни по-късно обаче яхтата беше видяна край бреговете на Кефалония с различна компания на борда.

По последна информация от гръцката медия "Кефалония прес", Кейт и Уилям са прекарали почивката си на яхтата "Лейди Беатрис". Тя е собственост на близнаците Фредерик и Дейвид Баркли - бившите собственици на британския "Телеграф".

60-метровата луксозна яхта е кръстена на покойната им майка и може да събере 16 души. Декорирана е с изкуствени гръцки колони, таван в ренесансов стил. Има две трапезарии и басейн на горната палуба.

Тази година братята Баркли продават яхтата на британския финансист и предприемач Питър Дюбенс за 20 милиона паунда.

Новият собственик е основател на частната инвестиционна компания "Оукли Капитал", председател на "Тайм аут груп", издател на списания. Той пази личния си живот далеч от социалните мрежи.

През 2023 г. "Оукли Капитал" става инвеститор в училището, което посещават принц Джордж и принцеса Шарлот.

Дюбенс стартира бизнеса си през 80-те години с продажба на тениски, които променят цвета си. След 5 години продава този бизнес за 8 милиона паунда и започва поредица от успешни бизнеси. В началото на 2000 г. той вече е милионер.

Кралската делегация, в която освен петчленното семейство на Кейт и Уилям били родителите на Мидълтън и четирима други роднини, пристигнала в Гърция на 21 юли. Ден по-рано "Лейди Беатрис" изчезва от радарите за проследяване. Предполага се, че това е направено заради сигурността на почиващото кралско семейство.

Според гръцките медии кралското семейство е било откарано с лимузина до Агия Пелагия, малко пристанище близо до село Свороната. Там се качили на лодка, която ги откарала на яхтата.

Следващите няколко дни прекарали край бреговете на различни острови, където според източници на "Мейл" принц Джордж се гмуркал и бил "очарован от морското дъно на Кефалония".

Служители на Кейт и Уилям са били забелязани в гръцкото село Фискардо. Смята се, че семейството е планувало да слезе на брега за разходка, но заради значителния брой британски туристи се отказали от идеята.

Семейството се завърнало на острова на 26 юли.