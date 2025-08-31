ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелец (Видео)

Принцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер Кадър: Ютуб/Royal Fashion Channel

Принцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА.

28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа", отбелязва ДПА.

Тя се венча за 34-годишния венецуелец в катедралата "Св. Флорин" в столицата на Лихтенщайн в събота, 30 август. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия.

Лихтенщайн се счита за много богато кралство благодарение на активите в недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство.

Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА, цитирана от БТА.

