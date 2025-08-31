ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мощността на трети енергоблок на Курската АЕЦ е на...

Рут Колева загуби гласа си

Рут Колева КАДЪР: Фейсбук/Ruth Koléva

Певицата Рут Колева минава през тежък период след раждането на сина си Езра. В предаването "Преди обед" по bTV тя разказа, че е загубила гласа си. 

Промяната настъпила неочаквано и я изправила пред сериозно предизвикателство в личен и в професионален план. 

"В момента е един доста сложен период, но това не е нещо, за което може да се говори. При жените след раждане има много нестандартни промени. Едно от нещата, които на мен ми се случиха, е, че гласът ми не се чувства перфектно. По-нисък е и някакви регистри са по-особени", сподели тя.

Въпреки това Рут Колева увери, че вече се чувства по-стабилна и подготвена да се завърне на сцената с още повече вдъхновение и нови проекти.

"Искам да запиша нов албум до края на годината", заяви тя. 

Рут Колева КАДЪР: Фейсбук/Ruth Koléva

