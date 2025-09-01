Райнис Гелов, скулпторът, от когото и Бил Клинтън има пластика, открива сезона в СБХ

Изложбата „Светлина" първа отваря вратите на "Шипка" 6 още днес

Съюзът на българските художници открива новия сезон със скулптурната изложба „Светлина" на Райнис Гелов. Вернисажът за откриването е в понеделник, 1 септември, от 17,00 до 19,00 часа в зала 1С на "Шипка" 6, където произведенията могат да бъдат разгледани до 18 септември включително.

Произведения на Гелов се намират в редица колекции по света, включително в Белия дом, като пластиката е подарена от президента Петър Стоянов на Бил Клинтън. Други негови творби присъстват в колекциите на Юрий Лужков, бивш кмет на Москва, и в частни колекции в Италия, Франция, Испания, Германия, Индия. Скулптурата "Светлина" на Райнис Гелов, която дава името на новата му изложба Снимка: Личен архив

Интересите му като скулптор са насочени към изкуството на XXI век, стремеж към синтезен стил, авангардност и асоциативност. Много от творбите му създават асоциации с Космоса и в същото време с дълбоко интимните мигове на единението и любовта.

Работи с разнообразни технологии и материали – стомана, бронз, камък, керамика, дърво, смола. Рисува графика и икони.

Райнис Гелов е автор на няколко скулптури в София в голям размер, ситуирани в градска среда: забележителната монументална композиция „Полет" (2009, бул. „България" и „Гоце Делчев"), паметника на д-р Стамен Григоров (2010, кв. „Гео Милев"), паметен знак на синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" (2013, пл. „Гарибалди") и др.

От 1992 година участва в общи изложби на СБХ. Представял е творби на международни форуми – биеналета в Толентино, Италия (1993, 1995, 2000 – Трета награда), и Калаф, Барселона (1995). От 1995 изработва статуетката за наградите „Висша и авангардна мода" в България. През 1997-а фондация „Арт диалог" – Париж включва негови произведения в колекцията си.

Прави самостоятелни изложби в СБХ (1994), галерия „Минерва" – София (2003), Народното събрание (2004). Участва в представителни експозиции във Виена (2007) и в Националната художествена галерия (2015).