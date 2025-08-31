ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия свали 112 украински дрона, удари пристанища и енергийна инфраструктура в Украйна

Военен дрон Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Русия е свалила 112 украински дрона през последните 24 часа и е нанесла удари по пристанищната инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Руска атака с дронове снощи е повредила четири електроенергийни съоръжения близо до южния украински град Одеса, оставяйки над 29 000 клиенти без електроенергия тази сутрин, съобщи управителят на Одеска област. Информацията потвърди и украинската частна енергийна компания ДТЕК, предава БТА.

Най-силно засегнат е пристанищният град Чорноморск, в непосредствена близост до Одеса, където са нанесени щети на жилищни и административни сгради, съобщи областният управител Олег Кипер в "Телеграм".

„Критичната инфраструктура функционира с генератори", каза Кипер и добави, че един човек е бил ранен в резултат на атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Руски дронове атакуваха и северната Черниговска област, като нанесоха щети на енергийната инфраструктура и оставиха 30 000 домакинства без електричество, съобщи управителят Вячеслав Чаус.

Украинската армия заяви, че Русия е атакувала Украйна със 142 дрона през нощта и че силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят 126 от тях. Останалите дронове обаче са поразили 10 обекта. Украинските въоръжени сили не предоставиха подробности.

