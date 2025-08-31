Известният актьор Владо Карамазов пусна мустак заради “Ян Бибиян”. Романът на Елин Пелин ще оживее на голям екран, защото този месец режисьорът Явор Гърдев снима усилено филма си, базиран на него. Една от главните роли е поверил на Карамазов.

“Това е филм, който Явор Гърдев подготвя от доста години. Продукцията е изключително мащабна за българските стандарти”, разказа Карамазов в кратко видео в инстаграм. И се пошегува, че още не може да свикне с мустака, който държи заради ролята си.

Цяло лято актьорът е ангажиран - през юли край Видин засне новия формат “Traitors: Игра на предатели”, на който е водещ. “Не мислех, че след “Сървайвър” ще се появи нещо, което да е толкова вълнуващо и интересно. Вярвам, че ще стане страхотно предаване”, обясни Карамазов. Би Ти Ви го пуска още този месец в програмата си.

Съвсем скоро Карамазов ще започне репетиции на нова постановка в Младежкия театър с Ивайло Христов - човек, когото наистина много харесва и уважава. “През последните месеци сериозно си се върнах към актьорската професия със страхотни проекти”, казва още Владо. Но няма да остави задълго фотографията, защото вече има няколко планирани проекта, свързани с нея.

