Фъглър има зъбни протези, а лабубу точно 9 зъба - как децата разпознават новите си любимци

Новата мода на плюшените играчки - страховити и кривогледи, но суперпопулярни

В стаята на едно дете вече може да се срещнат три различни “чудовища” – лабубу, лафуфу и фъглър. На пръв поглед всички имат нещо общо – хем са плюшени, хем са зъбати и усмивките им не е ясно дали са приятелски, или заплашителни, но имат странно въздействие и очарование върху хлапета и възрастни. Децата умеят да ги различават с лекота, защото за тях всяка от тези играчки разказва различна приказка.

Фъглърът е плюшено създание, което изглежда, сякаш е избягало от нечий кошмар… Или пък от комедия. Обикновено изглежда кривогледо и задължително има пластмасови зъби, които изглеждат като човешки зъбни протези.

Лабубу, което бързо придоби световна слава, носи със себе си друга магия – това е малко същество, което прилича и на заек, и на елф, и на чудовище едновременно. Децата го разпознават по това, че има точно девет зъба, които изглеждат като портали към някакъв друг свят. Лабубу е мистериозен герой, сякаш излязъл от тайна приказка, която само децата могат да разберат.

Лафуфу пък е странна имитация на лабубу и обикновено има или по-малко, или повече от девет зъба. Освен по броя на зъбите децата го разпознават от лабубу и по самата усмивка, която е накриво.

Наричат го по-грозния братовчед, но също го харесват, защото децата умеят да виждат чар и в несъвършеното.

За повечето възрастни това са гротескни, зъбати чудовища, но за децата трите играчки са приятели, пазители на тайни и герои в собствените им въображаеми истории. И в това вероятно се крие отговорът защо децата по целия свят толкова бързо се влюбиха в тези странни същества – чарът на фъглър, лабубу и лафуфу е именно в тяхната необичайност.

