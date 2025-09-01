Крис Дженър за фейслифта си: За мен това е грациозно остаряване

Риалити звездата Крис Дженър призна, че фейслифта за нея е "грациозно остаряване" пред "Вог".

"Това е моята версия", каза неузнаваемата 69-годишна Дженър. Тя накара всички да говорят за нея след корицата на септемврийския брой на "Вог Арабия".

Още през май феновете бяха изненадани от свежия вид на Крис. Риалити звездата се е доверила на д-р Стивън М. Ливайн - известен като "маестрото на фейслифта". Процедурите при него започват от 45 000 долара.

"Направих си фейслифт преди около 15 години, така че беше време за освежаване. Реших да направя този фейслифт, защото искам да бъда най-добрата версия на себе си и това ме прави щастлива. Само защото остарявате, не означава, че трябва да се откажете от себе си. Ако се чувствате комфортно в кожата си и искате да остареете грациозно - което означава, че не искате да правите нищо - тогава не правете нищо. Но за мен това е грациозно остаряване. Това е моята версия", казва Крис. И разказа, че е била придружена от най-чалката си дъщеря Кайли, а пък Ким присъствала през цялото време от "FaceTime", съобщи life.dir.

Крис смята, че честността ѝ с феновете "може да бъде много вдъхновяваща за хора, които не се чувстват толкова добре със себе си".

"Дори когато ми смениха тазобедрената става, я заснехме. Убедена съм, че споделянето на тези неща може да бъде полезно", казва още тя.

В интервюто Крис говори и за скандалните си бизнес умения, разкривайки, че уменията ѝ за водене на преговори в началото на кариерата й в риалити телевизията са довели до това, че тя и дъщерите ѝ са запазили контрола върху редактирането в продължение на 27 сезона на шоуто си.

"Нямах намерение да поставя семейството си в уязвимо положение, като подписвам лист хартия, в който се казва, че могат да правят каквото си искат с нашия имидж и че ще го виждаме само по телевизията", каза тя.

"Но бързо осъзнахме, че суровите моменти, сълзите и показването на реалния ни живот имат истинска стойност. Изваждахме нещо само когато изглеждахме зле или имаше по-хубав ъгъл, казва тя.

Крис ще навърши 70 години през ноември и изобщо не мисли ад забави темпото. Тази черта е наследила от майка си, която е работила до 82 г. Планирам да последвам примера ѝ. Може би до 85?, казва Дженър.

Крис е обновила и гардероба си, защото вече носи дрехи с размер 6, а не 10 Това е същият размер, който носеше през 80-те години на миналия век", разкри източник.

Въпреки че Дженър не е споделила публично как е отслабнала, феновете смятат, че това може да се дължи на употребата на лекарството за диабет и отслабване Ozempic.