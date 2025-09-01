Венета Райкова преди година влезе с инвалидна количка в болница, а днес е новият водещ в "Преди обед"

Мъжът до нея с ултиматум – да избира между него и работата

Венета Райкова е новият автор и водещ на предаването „Преди обед" по bTV.

„Преди два месеца получих това предложение, което нямаше как да откажа. Това предложение доведе до един огромен проблем. Мъжът до мен ми постави условие – да избирам между него и работата. Виждате, че днес съм тук, но ще направя всичко възможно да запазя връзката си", разказа Райкова.

„Миналия април влязох с инвалидна количка в болница, където лежах 10 дни. Дали тогава съм си мислела, че днес ще бъда пред вас? Не. Молех се само да мога да ходя. Първото желание, което имах, беше да мога да стигна от спалнята до дивана в хола. Знам, че в момента има хора, които преживяват подобна ситуация. С вас съм. Всеки ден – стъпка по стъпка – до дивана, после на улицата, в парка... и всичко ще се подреди по най-добрия начин", каза открито Венета Райкова.

Обясни, че никога не е имала детегледачка.

Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир. През годините Венета утвърждава името си като лице на редица високо-рейтингови предавания, автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-награждаваните и четени съвременни български писатели.

Есенният сезон на „Преди обед" обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В „Провалите на успелите" Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре, ще провокира зрителски коментари в „Да драснем клечката", ще участва в коментаторския панел на „Ергенът: Любов в рая". „Клубът на Петър Дочев" ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс. Верен на себе си Петър ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.

Запазената марка на „Преди обед" – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.

Сред акцентите в есенния сезон са кулинарната поредица „Да, шеф" с Веси Цюрбрюг, здравните теми с Венета Георгиева, новата рубрика „Балконът" с Мира Христова, „Аз, потребителят" със Зара Лазарова и новата й рубрика – „Приключения със Зара", любопитните новини с Мария Вълдобрева, добрите дела с Цвета Макрегър и други.

От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на „Преди обед". Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, а основен приоритет за Зейнеб остават семейните й ангажименти.