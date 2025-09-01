Ариана Гранде тръгва на турне през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската поп звезда Ариана Гранде обяви ново турне за 2026 г., съобщава Прес асосиейшън медиа.

Тридесет и две годишната носителка на „Грами“, най-известна с хитовете си Problem, 7 Rings и Thank U, Next, е известна и с ролята си на Глинда във филмова адаптация на мюзикъла „Злосторница“ (Wicked), информира БТА.

Турнето Eternal Sunshine е кръстено на седмия й студиен албум, който Гранде издаде през март 2024 г.

Певицата обяви в четвъртък вечерта в Instagram, че през 2026 г. тръгва на турне. Тя публикува датите на концертите, придружени от посланието: „До следващата година".

Новината се появява малко преди премиерата на филма „Злосторница: Част втора" (Wicked: For Good), който трябва да излезе по кината през ноември 2025 г.

Турнето стартира през юни и ще обхване основно градове в Северна Америка – сред тях Лос Анджелис, Ню Йорк, Бостън, Чикаго и канадския Монреал, а финалът ще бъде през август с пет концерта в лондонската O2 Arena.

Звездата от „Злосторница“ пусна делукс версията на албума Eternal Sunshine заедно с късометражен филм, озаглавен Brighter Days Ahead, през март.

Делукс албумът включва пет нови парчета, сред които Hampstead, Twilight Zone, Warm, Dandelion и Past Life.

Гранде стана известна като актриса в телевизионния канал Nickelodeon, участвайки в хитовата поредица Victorious, преди да представи дебютния си албум Yours Truly през 2013 г.

Билетите за северноамериканската част от турнето The Eternal Sunshine Tour ще бъдат пуснати в продажба на 10 септември, а билетите за концертите в Лондон – на 18 септември, уточнява Прес асосиейшън медиа/ДПА.