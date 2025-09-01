На 4 септември в София започва юбилейният 25-и майсторски клас на Райна Кабаиванска

На 4 септември в Софийската опера и балет започва юбилейният 25-и майсторски клас на Райна Кабаиванска, съобщиха от Нов български университет.

На 19 септември лауреатите ще се

представят в празничен галаконцерт, в който ще участват и четири звезди от предходни майсторски класове: Витория Йео, Мила Михова, Божидар Божкилов и Хе Канг. Всички те ще пеят под палката на маестро Найден Тодоров в съпровода на оркестъра на Софийската опера и балет. На финала на галаконцерта Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със

стипендии за специализация в Италия и България и за подпомагане началото на тяхната международна кариера.

„Както всяка година и тази ще има талантливи деца, сигурна съм! Последните дни са трудни за мен в личен план, но искам да дойда в София и да се захвана за работа", сподели Райна Кабаиванска за НБУ.

От създаването му през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ, досега в майсторските класове на Райна Кабаиванска са кандидатствали хиляди млади оперни певци. 270 от тях са спечелили

участие, 111 са получили стипендии за специализация в Италия с Райна Кабаиванска.

Юбилейното издание събра на първи тур рекордните 140 кандидати от 30 държави. От тях 37 бяха допуснати до прослушване на живо, което ще се

проведе на 4 септември в Софийската опера и балет.

За своята маестра Витория Йео казва: „Често ми повтаря: „Пей! Бъди артист!' Бях притеснителна по характер и не можех да пея свободно, но тя ми

вдъхва кураж с тези думи. Тя е велик артист на сцената и истински учител, който предава със сърце всичко, което знае, на учениците си", споделя Витория Йео.

„Изчаквах точния момент, в който да се срещна с Маестра Кабаиванска, защото моето възхищение и огромно уважение към нея като артист, личност,

вдъхновяваща фигура в оперното изкуство са толкова големи, че смятах, че трябва да съм постигнала определено професионално ниво, за да бъде тази среща радостна и за мен, и за нея. И мисля, че уцелих точния момент", споделя Мила Михова.

За работата с Райна Кабаиванска Божидар Божкилов казва: „За мен това беше една дългоочаквана среща. За пръв път бях в нейния клас на крехката 16-годишна възраст като слушател. В последствие, по време на обучението ми в музикалната академия в София, очаквах момента, в който бих могъл да се запиша в майсторския клас. И ето, той най-после дойде. Маестрата ни учи да вярваме повече в себе си след трудния период на ковид. Работим върху всяка ария с отношение към езика, драматургията, характеристиките на персонажа. Безкомпромисна е към грешки от всякакъв вид – интонационни, музикални, на произношението. Оперният свят винаги говори за нейната невероятна харизма, колко е зашеметяваща на сцената като присъствие и енергия. Присъствието на Маестра Кабаиванска сред нас - младите певци – ни кара да се стремим към по-високи музикални успехи", казва Божидар Божкилов.

„От Райна Кабаиванска научих, освен да пея, и толкова много други неща. Благодарение на нагласата си тя ни учи да бъдем добри хора. Много съм

щастлив, че мога да уча с нея", споделя тенорът Хе Канг.

По инициатива на д-р Георги Текев в отбелязването на юбилея се включват още специална прожекция на документалния филм „Кабаиванска: Сезон XXI век", премиера на художествения албум RAINA DIVA, гостуване на изложбата RAINA L'ULTIMA DIVA. Догодина участници в майсторския клас ще пеят и в няколко спектакъла на „Селска чест" и „Палячи" на Софийската опера.