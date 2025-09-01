ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Сара Джесика Паркър планира изложба с дрехи от гардероба на Кари Брадшоу (Снимки)

Сара Джесика Паркър е отворена за запазване на модното наследство на Кари Брадшоу с изложба на най-емблематичните ѝ визии. СНИМКА: Инстаграм/ sarahjessicaparker

Сара Джесика Паркър е отворена за идеята да запази модното наследство на Кари Брадшоу чрез изложба, посветена на най-емблематичните визии на героинята ѝ от „Сексът и градът".

По време на сесия с въпроси и отговори в Threads, 60-годишната актриса сподели, че екипът на сериала е запазил голяма част от гардероба на Кари и така реализацията на подобна изложба е възможна.

„Бих казала, че имаме 78% от всичко, което някога съм носила в сериала", уточни Паркър. Отсъстват само дрехи, които дизайнери са поискали обратно или са взели назаем.

„Имаме всичко необходимо от глава до пети", допълни актрисата. Според нея архивът е изключително полезен, тъй като екипът по гардероба може да възстанови и използва носталгични облекла за повторни сцени. 

Паркър отбеляза, че хората отдавна се интересуват от потенциална модна изложба и че вече са организирани по-малки версии.

„Мисля, че ако има интерес и подходящ момент, изложба в по-голям мащаб би била чудесна", каза тя. Единственото ѝ условие е да се обхване и контекстът на костюмите – истории за жените във филмите и ограниченията, с които са се сблъсквали тогава.

Паркър разказа, че понякога използва дрехи от архива и за лични поводи. „Не е всеки ден, но наскоро бях поканена на рожден ден в Англия и извадих нещо от архива", спомня си тя пред People.

Сара Джесика Паркър е отворена за запазване на модното наследство на Кари Брадшоу с изложба на най-емблематичните ѝ визии. СНИМКА: Инстаграм/ sarahjessicaparker
Тоалетите на Кари Брадшоу в „Сексът и градът“ (1998-2004) СНИМКА: X/@saintdoII
Тоалетите на Кари Брадшоу в „Сексът и градът“ (1998-2004) СНИМКА: X/@saintdoII
