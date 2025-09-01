ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Ансамбъл "Тракия" взриви Катерини на фестивала "Олимп" (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

596
Изпълнителите на ансамбъл "Тракия" накараха гръцката публика да подскача с тях. Снимки: Катрин Гутман

Гърците подскачаха от място с ритмите на нашите танцьори, а после тичаха да се снимат с тях

Изпълнителите на ансамбъл "Тракия" докараха до екстаз гръцката публика в Катерина с вихрени танци и магически песни. Това стана на фестивала "Олимп", на който България беше почетен домакин.

Публиката подскачаше на място и се радваше на зашеметяващата игра на нашите, бурно ръкопляскаше и след това се снимаше с артистите ни. А те просто не стъпваха по сцената, а летяха. Магическата музика на българския фолклор още повече подлуди публиката. Тя беше завладяна от виртуозните ръченици и хора, кристалните гласове на певиците ни и майсторското свирене на нашите музиканти. Аплодисментите бяха безспирни, разказаха присъстващи от пловдивска страна.

На изпълненията се удивляваха кметът на Катерини Йоанис Думос, председателят на организационния комитет на фестивала Григорис Папахристос, както и консулът ни в Солун Чавдар Агайн. Ансамбълът беше придружен от зам.-кметът по културата на Пловдив Пламен Панов.
Фестивалът "Олимп" е сред най-престижните в Северна Гърция и част от проявите му се осъществяват в древния град Дион над Катерини. На сцената на античния театър са пели големи изпълнители като Даларас.

Освен с ансамбъл "Тракия" Пловдив се представи и с концерт на водещи изпълнители от операта. Градска художествена галерия показа изложбата „Български икони", съставена от редки и стойностни произведения. Голяма част от тях са собственост на Пловдивската митрополия и участието им на фестивала стана с благословията на митрополит Николай.

Гърците с интерес изгледаха ансамбъл "Тракия".
Майсториски мъжки танц на ансамбъл "Тракия" впечатли гърците.
Докато танцьорите на ансамбъл "Тракия" играят, гърците ги снимаха.
Ансамбъл "Тракия" участва във фестивала "Олимп".
Гръцката публика оказа специално внимание на нашите изпълнители.
Изпълнителите на ансамбъл "Тракия" накараха гръцката публика да подскача с тях. Снимки: Катрин Гутман
