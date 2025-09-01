Ансамбъл "Тракия" взриви Катерини на фестивала "Олимп" (Снимки, видео)

Гърците подскачаха от място с ритмите на нашите танцьори, а после тичаха да се снимат с тях

Изпълнителите на ансамбъл "Тракия" докараха до екстаз гръцката публика в Катерина с вихрени танци и магически песни. Това стана на фестивала "Олимп", на който България беше почетен домакин.

Публиката подскачаше на място и се радваше на зашеметяващата игра на нашите, бурно ръкопляскаше и след това се снимаше с артистите ни. А те просто не стъпваха по сцената, а летяха. Магическата музика на българския фолклор още повече подлуди публиката. Тя беше завладяна от виртуозните ръченици и хора, кристалните гласове на певиците ни и майсторското свирене на нашите музиканти. Аплодисментите бяха безспирни, разказаха присъстващи от пловдивска страна.

На изпълненията се удивляваха кметът на Катерини Йоанис Думос, председателят на организационния комитет на фестивала Григорис Папахристос, както и консулът ни в Солун Чавдар Агайн. Ансамбълът беше придружен от зам.-кметът по културата на Пловдив Пламен Панов.

Фестивалът "Олимп" е сред най-престижните в Северна Гърция и част от проявите му се осъществяват в древния град Дион над Катерини. На сцената на античния театър са пели големи изпълнители като Даларас.

Освен с ансамбъл "Тракия" Пловдив се представи и с концерт на водещи изпълнители от операта. Градска художествена галерия показа изложбата „Български икони", съставена от редки и стойностни произведения. Голяма част от тях са собственост на Пловдивската митрополия и участието им на фестивала стана с благословията на митрополит Николай.