Сашо Кадиев честити рождения ден на Катето Евро с емоционална публикация

Сашо Кадиев честити рождения ден на майка си - Катето Евро, с емоционална публикация във фейсбук профила си.

"Днес е рожден ден на най-невероятната жена, която познавам – моята майка. Трудно е да се съберат в думи всичко, което значи тя за мен. Обичам я безкрайно и съм горд, че съдбата ми е дала такава майка. Тя ме е научила на толкова много неща, показала ми е какво е любов, грижа и истинска отдаденост", пише Кадиев.

"Енергията ѝ и любовта ѝ към живота са уникални – не познавам друг човек като нея. Талантът ѝ да радва хората, семейството и приятелите е дар, който носи всеки ден. От грижите, които дава, до храната, която приготвя с душа – всичко в нея е специално", продължава публикацията.

"Желая ти, мамо, да си здрава, спокойна и пълна с енергия до 100 години. Благодаря ти за всичко. Щастлив съм, че те имам. Обичам те", завършва поста си Сашо Кадиев по случай рождения ден на майка му.