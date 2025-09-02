Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова сама води “Преди обед”, Бесте Сабри май си тръгва

Пълно обновление настъпва в сутрешните блокове на Би Ти Ви: за първи път токшоуто “Преди обед” има само един водещ - Венета Райкова, а Бесте Сабри май няма да остане в “Тази събота и неделя”.

Райкова се завръща в тв ефира след 5-годишна пауза, след като преди години стана много популярна с “Горещо” по Нова тв, а от 2017 до 2020-а правеше “Папараци” по Би Ти Ви. Сега поема сама “Преди обед”, в което остават само Оля Малинова и Петър Дочев от предишните водещи, но със свои рубрики. Зейнеб Маджурова и Франциска Йорданова вече не са част от екипа на токшоуто. Бесте Сабри Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Промяна вероятно ще има и в “Тази събота и неделя”, но тя ще стане факт на 13 септември, когато предаването се връща към обичайния си формат. Летните издания сега са по-кратки и в последните три от тях до Митьо Маринов е политическата репортерка Ванина Недкова. Има вариант именно тя да остане титуляр в тв блоковете през уикенда, а не Бесте Сабри, казаха пред “24 часа” запознати с промените. Причините са, че Недкова се е справила много добре с новата си роля, а все още не е ясно дали Бесте Сабри ще остане в телевизията, след като наскоро обяви годежа си с Айкут Рамадан. Той живее и работи в САЩ.

