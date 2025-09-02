След 50 години Foreigner се прощава и със София

Рок групата включва България в юбилейното си турне, което може да ѝ бъде последното

Легендарната рок група Foreigner ще отпразнува 50 години на сцена и у нас. Бандата ще включи София в юбилейното си турне, но то може да се окаже последното им и с него да си вземат сбогом с публиката си. Концертът ще бъде на 30 юни в зала “Арена 8888”.

Рок бандата е основана през 1976 г. в Ню Йорк. Името - на български “Чужденец”, идва от това, че част от музикантите са американци, а други – англичани. Основатели са Мик Джоунс (китара), Иън Макдоналд (клавишни) и певецът Лу Грам.

През годините групата се сбогува с оригиналния басист Ед Галиарди и Иън Макдоналд. Двигателят и визионерът на бандата Мик Джоунс продължава да се бори с болестта на Паркинсон и вече не се качва на сцената от 2023 г. насам. Той обаче все още движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Луис Карлос Малдонадо - новото попълнение в групата. Той зае мястото на Кели Хансен, който обяви своето оттегляне тази година. Хансен беше в групата от 2005 г. - две години след като напусна съоснователят Лу Грам, който преживя тежка битка с мозъчен тумор. Въпреки това продължава понякога да излиза на сцената.

Дори през декември тази година ще участва на специално американско минитурне, където ще пее рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо.

КОИ СА ТЕ

За 50 години имат над 80 милиона продадени албума по света. В оригиналния състав освен основателите влизат Ал Грийнууд – клавиши, Ед Галиардо – бас, Денис Елиът – барабани. Този класически състав създава първите три успешни албума - Foreigner, Double Vision, HeadGames.

I Want to Know What Love Is (1984) е може би най-големият им хит, достигнал №1 в САЩ и Великобритания. Сред другите им легендарни песни са Cold as Ice (1977), Waiting for a Girl Like You (1981), Juke Box Hero (1981), Hot Blooded (1978).