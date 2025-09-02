Арестуваха изпълнителя на хита Gangnam Style за притежание на наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха певеца Сай, изпълнител на световния хит Gangnam Style, за наркотици. По данни на полицията в Сеул, разследването срещу 46-годишния Пак Дже Санг е започнало след подаден сигнал от негов близък.

Психотропните лекарства, отпускани по рецепта, са били получавани чрез лекар в университетска болница в южнокорейската столица, който също е сред арестуваните.

Властите твърдят, че част от медикаментите са били изнасяни за трети лица, включително и чрез мениджъра на Сай, което се разглежда като престъпление по законите на страната.

След триумфа на Gangnam Style обаче кариерата му така и не успява да повтори същия успех, съобщава bTV.

Изпълнителят неведнъж е говорил открито за личните си трудности, включително депресия, тревожност и хронични проблеми със съня, които го съпътстват в последните години.

Според разследващите от 2022 г. Сай редовно е получавал рецепти за мощни медикаменти, които по закон е трябвало да получава лично, но вместо това са били вземани от трети лица.