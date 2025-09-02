ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка се класира за втория кръг на двойки при д...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21213567 www.24chasa.bg

Арестуваха изпълнителя на хита Gangnam Style за притежание на наркотици

3640
Южнокорейският рапър Сай СНИМКА: Инстаграм/psy_park_jaesang

Задържаха певеца Сай, изпълнител на световния хит Gangnam Style, за наркотици. По данни на полицията в Сеул, разследването срещу 46-годишния Пак Дже Санг е започнало след подаден сигнал от негов близък.

Психотропните лекарства, отпускани по рецепта, са били получавани чрез лекар в университетска болница в южнокорейската столица, който също е сред арестуваните.

Властите твърдят, че част от медикаментите са били изнасяни за трети лица, включително и чрез мениджъра на Сай, което се разглежда като престъпление по законите на страната.

След триумфа на Gangnam Style обаче кариерата му така и не успява да повтори същия успех, съобщава bTV.

Изпълнителят неведнъж е говорил открито за личните си трудности, включително депресия, тревожност и хронични проблеми със съня, които го съпътстват в последните години.

Според разследващите от 2022 г. Сай редовно е получавал рецепти за мощни медикаменти, които по закон е трябвало да получава лично, но вместо това са били вземани от трети лица.

Южнокорейският рапър Сай СНИМКА: Инстаграм/psy_park_jaesang

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол