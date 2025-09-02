Ръсел Кроу и Даниел Крейг с премиери на Международния филмов фестивал в Торонто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С холивудски звезди като Ръсел Кроу, Сидни Суини и Даниел Крейг се открива в четвъртък Международният филмов фестивал в Торонто (TIFF). На най-значимият в Северна Америка форум те ще представят дългоочаквани филми на световни премиери, съобщават АФП и БТА .

Въпреки че няма историческия престиж на събитията в Кан или Венеция, фестивалът е трамплин към наградите „Оскар" и привлича множество известни представители на киното, критици и публика в рамките на 11 дни.

На юбилейното, петдесето издание ще присъстват също актьорите Пол Мескал, Анджелина Джоли и Аня Тейлър-Джой, както и френските режисьори Ромен Гаврас, Клер Дени и Арно Деплешен.

С около 400 000 зрители всяка година, фестивалът традиционно представя както зрелищни филми за широката публика, така и продукции, състезаващи се за награди.

Ръсел Кроу ще направи световната премиера на филма „Нюрнберг" на режисьора Джеймс Вандербилт, в който играе ролята на нациста Херман Гьоринг.

Сидни Суини, която наскоро беше въвлечена в полемика за участие в рекламна кампания на дънки, ще представи „Кристи" – биография на пионерката на женския бокс Кристи Марти, която може да ѝ отвори вратата към наградите „Оскар".

Тази година се завръща и за трети път популярната криминална поредица на Нетфликс „Вади ножовете" (Knives Out), в която бившият агент 007 Даниел Крейг разследва поредното убийство.