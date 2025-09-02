Васил Найденов получи най-големия подарък за рождения си ден - “Любо, Миро и други певци вземат песните на Васко Кеца”

Световен тренд е песен, станала хит с популярна звезда, да бъде изпълнявана от поне няколко колеги, което я прави още по-слушана.

Така музикални експерти коментираха новината, появила се в сайтове, че Любо Киров, който много харесвал "Сбогом, моя любов" и "Болката отляво" - хитове, станали популярни от десетилетия чрез Васил Найденов, щял да поиска правата и той да ги изпълнява. Любо Киров Снимка: Фейсбук

Досега Любо Киров, Стефан Илчев, Миро, Фики, Люси Дяковска, както и много групи са правили кавърверсии на най-големия български изпълнител, запявайки негови хитове на концерти, включвайки дори в свои албуми негови песни.

В световната музикална история има безброй примери за големи имена, които са правили кавъри на свои колеги. Уитни Хюстън изпя I Will Always Love You, която в оригинал е на Доли Партън. Джими Хендрикс изпълнява своя версия на All Along the Watchtower на Боб Дилън. Джони Кеш прави кавър на Hurt на Nine Inch Nails. "Нирвана" записват песента на Дейвид Бауи The Man Who Sold the World. Guns N' Roses изпълняват в свой вариант Knockin' on Heaven's Door на Боб Дилън и т.н. Миро пее на свой концерт. СНИМКА: ФЕЙСБУК Фики

Така и Любо Киров влиза в световния тренд: да направи кавърверсии на вечни хитове на Васил Найденов, което ще направи песните още по-слушани.

Това е и най-големият подарък за рождения ден на Васил Найденов - че негови известни колеги плащат, за да пеят вечните му хитове. Днес това е световен тренд, в който и големият Найденов, който утре става на 75, влиза в коридора на световните певци, чиито песни се пеят по цял свят и до днес.

Най-големият му фен сред 1,4 млрд. от Индия: "Телефонна любов" не е просто песен за мен, тя е част от живота ми

За рождения си ден Васил Найденов получи и друг много скъп подарък - съобщение от най-големия му фен от Индия. Вижте какво му е написал Бушан от Мумбай:



Може да не ме помниш, но казвам се Бушан, от Индия съм и съм най-големият ти фен от Индия. През 2019 г. се ожених за жена си, която е българка, и по това време бях в Мумбай, а тя - в София. Песента ти "Телефонна любов" беше перфектната песен за нашата ситуация. Дори реших да изненадам жена си, като я изпея на сватбата ни. Тя или някой друг на сватбата нямаше никаква представа за нея. Упражнявах се с месеци в Мумбай и по това време не знаех нито дума български, но песента ти толкова много ми хареса, че реших да направя всичко необходимо, за да я науча и изпея, и я направих. Тогава един ден в края на 2019 г. бях в "Хилтън" за някакво събитие и някой ми каза, че и ти си там. За мен беше като сбъдната мечта най-накрая да те видя! Срещнахме се за няколко минути и ти ми даде номера си. Минаха пет години и чакам момента да се срещнем отново лично. "Телефонна любов" не е просто песен за мен, тя е част от живота ми и чувствам, че ти дължа това.