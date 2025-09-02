На концерта на Васил Найденов в препълнения Античен театър в Пловдив: Много неща се случват. Къде? Там на завоя (Снимки, видео)

Христо Стоичков се включи заедно с братя Аргирови и Тони Димитрова, гордее се, че тръгнал от Пловдив

"Много неща се случват. Къде? Там на завоя", каза Благовест Аргиров. И в този момент Васил Найденов излезе на сцената в препълнения Античен театър в Пловдив. Това стана на съвместния концерт на топизпълнителя, братя Аргирови и Тони Димитрова, в който се включи и Христо Стоичков.

"Тази песен напоследък нашумя много", каза Найденов и запя.

Хиляди пловдивчани изпълниха мраморните редове, за да слушат знаковия изпълнител и братя Аргирови и на древната сцена. Минутите преди концерта хората продължаваха да прииждат, а свободни места нямаше. Още преди началото публиката неколкократно аплодира любимите близнаци, родом от Пловдив.

Те излязоха с песента „Силвия", облечени изцяло в черно. „За нас е истинско щастие да бъдем тази вечер с вас в нашия роден град", споделиха те пред развълнуваната публика. Благовест, с черната коса, допълни: „Това е нашият Пловдив и сме много развълнувани. Благодарим ви!"

След това прозвуча „Залез", като Светослав засвири на пианото и предизвика нови аплодисменти.

След "Лодка в дъжда" концертът продължи с "Както те обичам", написана от пловдивския поет Петър Атанасов.

Появи се и Тони Димитрова, която запя с братя Аргирови "Името ти е жена". Благовест я представи като тяхна сестра, а тя и им каза, че ги обича и че те също са нейни братя. Последва изпълнение на общата им песен "Срещу вятъра".

След тях на сцената излезе Стоичков и взе микрофона. "Винаги съм се гордял, че съм тръгнал от Пловдив. Тази песен е направена за вас заедно с Тони Димитрова и тримата мускетари от Пловдив", каза той подхвана общата им песен. Камата пееше с тях.

Концертът приключи с култовата "Как си ти", която вдигна на крака публиката и всички започнаха да танцуват. В края изпълнителите благодариха на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Хората скандираха "Още, още". А те им отвърнаха: "Няма как да ви откажем!" И продължиха с "Ученическо писмо".