Стоичков и братя Аргирови поздравиха Васил Найденов за рождения му ден

"Който пее, зло не мисли! Твоята музика е направила щастливи милиони хора! Честит рожден ден, Васил Найденов! И никога не слизай от сцената!".

С това послание Христо Стоичков поздрави Васил Найденов за рождения му ден в социалните мрежи.

Братя Аргирови също отправиха пожелание към изпълнителя.

"Честит рожден ден, Васко! Бъди щастлив, приятелю!", написаха те в публикация във фейсбук.

Днес певецът празнува своя 75-ия си рожден ден.