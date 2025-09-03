ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очакват хеликоптер за гасенето на пожара в Рила

Стоичков и братя Аргирови поздравиха Васил Найденов за рождения му ден

Приятелите на Васил Найденов празнуват рождения му ден Снимка: Фейсбук/Братя Аргирови

"Който пее, зло не мисли! Твоята музика е направила щастливи милиони хора! Честит рожден ден, Васил Найденов! И никога не слизай от сцената!". 

С това послание Христо Стоичков поздрави Васил Найденов за рождения му ден в социалните мрежи.

Братя Аргирови също отправиха пожелание към изпълнителя. 

"Честит рожден ден, Васко! Бъди щастлив, приятелю!", написаха те в публикация във фейсбук.

Днес певецът празнува своя 75-ия си рожден ден. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приятелите на Васил Найденов празнуват рождения му ден Снимка: Фейсбук/Братя Аргирови

Който пее, зло не мисли! Твоята музика е направила щастливи милиони хора! Честит рожден ден, ВАСИЛ НАЙДЕНОВ! И никога не...

Posted by H8S Hristo Stoitchkov on Tuesday, September 2, 2025

Честит рожден ден Васко! Бъди щастлив приятелю!

Posted by Братя Аргирови on Tuesday, September 2, 2025

