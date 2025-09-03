Стоичков и братя Аргирови поздравиха Васил Найденов за рождения му ден

"Който пее, зло не мисли! Твоята музика е направила щастливи милиони хора! Честит рожден ден, Васил Найденов! И никога не слизай от сцената!".
С това послание Христо Стоичков поздрави Васил Найденов за рождения му ден в социалните мрежи.
Братя Аргирови също отправиха пожелание към изпълнителя.
"Честит рожден ден, Васко! Бъди щастлив, приятелю!", написаха те в публикация във фейсбук.
Днес певецът празнува своя 75-ия си рожден ден.
