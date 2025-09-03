"Молец" ще открият десетото юбилейно издание на бирения фест в Стара Загора

Tино, Роби и група "Молец" ще открият тази вечер десетото юбилейно издание на бирения фест в Стара Загора. И тази година жителите и гостите на града имат възможност да се насладят на бира, мезета и музика на живо в рамките на превърналото се в традиция събитие, предава БТА.

Бирфестът ще се проведе от 3 до 7 септември на поляната в парк „Загорка", до емблематичната пивоварна. През петте фестивални дни посетителите ще могат да присъстват на тематични вечери на различни стилове музика.

Гостите ще могат да се потопят в атмосферата на различни тематични кътове, казват организаторите. Те са помислили и за най-малките с кът на Прабългарска школа за оцеляване "БагаТур", където ще могат да се включат в древни игри, приключения и предизвикателства за смелост и ловкост.

Първото издание на фестивала се състоя през 2015 година.