Съдът оправда Карди Би по дело за нападение в Лос Анджелис

Карди Би беше оправдана от съдебните заседатели в Лос Анджелис по обвиненията за нападение, след като охранителката й я съди за 24 милиона долара за инцидент с нокът.

Емани Елис твърди, че рапърката ѝ е порязала бузата с нокът с дължина 7,5 см и я оплюла пред кабинета на акушер-гинеколог през 2018 г., докато Карди Би е била бременна с първото си дете.

Гражданският процес в Алхамбра привлече широко медийно и обществено внимание, като рапърката се яви на свидетелската скамейка и даде колоритни показания за инцидента, съобщи Би Би Си.

Карди Би заяви пред съда, че охранителката я е проследила и снимала с телефона си, като е нарушила личното й пространство.

Съдебните заседатели оправдаха Карди Би за по-малко от час по обвиненията в нападение, побой, умишлено причиняване на емоционален стрес.

След решението рапърката каза пред репортери: „Работя усилено за парите си, за децата си и за хората, за които се грижа. Никога не си мислете, че ще ме съдите и аз просто ще се споразумея." Тя призова феновете си да не безпокоят охранителката или семейството ѝ.

Карди Би призна пред съда, че е имало скандал с ругатни, но отрече да е докосвала или оплюла охранителката.

Рапърката разказа, че охранителката Елис я снимала бременна, докато това още не било известно в публичното пространство, което довело до словесен спор. Тя призна, че е извикала на охранителката да се махне от лицето ѝ. Адвокатът на Карди Би подчерта, че звездата се е страхувала за нероденото си дете и до момента не е обсъждала публично бременността си.

Делото беше подкрепено от показанията на лекаря и рецепционистката Тиера Малкълм, която се е намесила в спора между двете жени. Малкълм свидетелства, че Елис е била агресорът и размахвала ръце към Карди Би, причинявайки нараняване по главата ѝ.

Делото набра популярност и заради модните избори на Карди Би – тя сменяше перуки и тоалети всеки ден, а дължината на ноктите ѝ често беше в центъра на вниманието.

По време на заключителните пледоарии журито беше помолено да реши дали тя е виновна за нараняването и колко обезщетение да плати, ако има основание. В крайна сметка Карди Би беше оправдана изцяло.