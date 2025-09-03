Андреа Бочели и Фарел Уилямс ще пеят на безплатен концерт пред "Свети Петър"

Събитието ще се състои на 13 септември във Ватикана

Музиката е универсалният език, който преодолява географски и културни бариери, обединявайки хората от цял свят. Именно с тази мисия завършва двудневното събитие World Meeting on Human Fraternity 2025, което ще бъде увенчано на 13 септември с безплатен музикален концерт под надслов „Grace for the World" пред базиликата на площад „Свети Петър" във Ватикана.

Сцената ще събере световноизвестни изпълнители като Андреа Бочели, Фарел Уилямс и Джон Леджънд, както и Теди Суимс, госпъл хора Voices of Fire, хора на Римската епархия и международен ансамбъл, който ще свърже духовността с модерното звучене. Зад тях ще се издига внушителният силует на базиликата „Свети Петър", придавайки допълнително величие на вечерта.

Фарел Уилямс, който вече е съчетал гласа си с госпъл хор при историческото откриване на катедралата Нотр-Дам в Париж през 2024 г., ще сподели сцената с Андреа Бочели и Voices of Fire в емоционално изпълнение, символ на единството и хармонията.

„Това е рядък културен момент, в който светът се спира и се настройва в един ритъм. Послание за единство и благодат за цялото човечество", коментира Уилямс пред италианските медии.

Програмата обещава изключително музикално изживяване, съчетаващо религиозна музикалност с модерни музикални елементи. Едновременно с концертната програма небето над площада ще бъде озарено от светлинно шоу с дронове, вдъхновено от шедьоврите в Сикстинската капела, което ще допълни визуално вълшебството на вечерта.Входът е свободен, а събитието ще може да се проследи и онлайн чрез пряко излъчване в стрийминг платформи.