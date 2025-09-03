"Ергенки" и сървайвъри узурпират екрана. Едни и същи лица прескачат от романтични в приключенски и кулинарни предавания

Това е тв стратегия, която гарантира рейтинг, макар да дразни, а за участниците най-важната печалба е повече ефирно време



Професия "риалити герой". И у нас вече съществува това медийно явление, при което определени лица системно участват в различни тв формати и изграждат публичната си кариера върху това. Като пчели от цвят на цвят виждаме едни и същи участници да прескачат от приключенски в романтични и кулинарни предавания. Най-осезаемо и в новия тв сезон зрителят е атакуван от "ергенки" и участници от "Игри на волята", които са като абонирани за големите формати на двете големи комерсиални телевизии.

Това е продуцентска стратегия, защото публиката обича да гледа познати характери в различна среда, макар и в същото време често да реагира с раздразнение. Каквито и да са настроенията - рейтингът е гарантиран.

А и участниците с опит вече знаят какво се изисква от тях и са лесни за работа.

Самите риалити герои се стремят към колкото се може повече ефирно време, което им осигурява повече популярност, която вече те могат да капитализират, както намерят за добре.

Така например водещата на новото любовно риалити "Диви и красиви" по NOVA Магдалена Томова вече е добре позната на зрителите, които я гледаха да се бори за сърцето на ергена Александър Младенов.

Маги Томова Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

И макар в третия сезон на романтичното предаване на bTV Томова да бе една от двете финалистки, изоставени и останали с разбито сърце, сега виждаме, че за нея това е било само старт на нейния телевизионен път. Освен всичко тя води и подкаст в YouTube с отпадналите участници от "Диви и красиви", чийто първи сезон стартира и бе излъчван изцяло и само в най-голямата платформа за видеосподеляне.

Томова е само един от многото примери за участнички от "Ергенът", които са открили любовта - тази с телевизионния бизнес.

Съвсем очаквано в "Ергенът: Любов в рая", който стартира по bTV, към флирта с камерите се завърнаха редица дами от предишните сезони на романтичното риалити. Това са Дениз Хайрула, която стигна до финал още в сагата с първия ерген Виктор Стоянов, но загуби битката за сърцето му от своята приятелка Виктория Капитонова.

Дениз Хайрула

В новия сезон нейни "колежки" по линия на любовните тв сюжети са още Габи Цонева и Кристина Пламенова, участвали във втория сезон на "Ергенът", както и Ана-Шермин Метушева, която дебютира в третия.

Ана-Шермин Метушева

Но да се върнем към "Диви и красиви", където има още разпознаваеми физиономии сред участниците, които иначе в по-голяма степен са нови лица. Но няма как да няма поне още двама човека, свикнали вече с камерите и това да дават синхрони пред телевизионните редактори. Един от тях е Стефан Попов - Чефо, актьор, водещ и ютюбър, който участва в последния сезон на "Сървайвър" по bTV през 2023 г. Ето че той отново акостира в праймтайма и малко вероятно да му е за последно.

Стефан Попов - Чефо

По-малко известна от него и с малко закъснение, но пък много скоро след дебюта си в ефира в последния сезон на "Ергенът" в "Диви и красиви" влиза и едно от момичетата, които търсеха любовта в Шри Ланка. Фаталната брюнетка Елвира Йорданова беше буквално изгонена от ергена Мартин Николов съвсем в началото на романтичното риалити, но тя пък намери отново път към малкия екран, и то пак със заявката за търсене на любов.

И като стана дума за Мартин Николов, той със сигурност е един от най-успешните риалити герои, който знае как да обръща светлините изцяло към себе си. Именно той се превърна в една от звездите на "Игри на волята" по NOVA, стигайки до финала и заявявайки се като голям стратег.

Мартин Николов

Николов обясняваше в свои интервюта, че с участието си в "Ергенът" е искал сам да дирижира много от събитията и да даде на зрителите един много по-различен сезон, като за това има пълната подкрепа на продуцента Ники Николов. Интересно е кой ще е следващият формат, в който ще видим Николов, защото надали той ще издържи дълго без ново риалити предизвикателство.

А междувременно още едно от момичетата, които бяха в неговия дамски "тим" в "Ергенът 4", намери ново тв поле за изява. Бизнесдамата Ана-Мария Граченова, която в романтичното шоу бе определена за "Офицера" на Мартин, сега влиза в друга игра на тайните, където всяка дума може да бъде капан.

Ана-Мария Граченова

В предизвикателството на "Traitors: Игра на предатели" по bTV, водено от Владо Карамазов, тя остава в сянката на други доста по-популярни лица във формата, както и от риалити герои с далеч повече опит.

Актьорът Станимир Гъмов е едно от известните лица, които обаче могат да се похвалят и с това, че знаят как се вирее в тв средата и във вихъра на риалити света. Той се сдобива с популярност още с образа на "културоведа Гъмов" в предаването "Сблъсък" по bTV, а по-късно два пъти участва в бащата на форматите. За първи път влиза в "Биг брадър" през 2015 г. и става "любимецът на Къщата", а през 2018 г. се изявява и в Big Brother: Most Wanted, където завършва на четвърто място.

Сред професионалните риалити герои в "Traitors: Игра на предатели" е и бизнесменът Даниел Бачорски, който някак намира време да превземе ефира особено осезаемо след неговото онлайн риалити "Бачорски и златната ябълка".

Даниел Бачорски

На малкия екран той два пъти влиза в "Шеф под прикритие", има изяви във "Фермата" и "Семейни войни", част е от звездния отбор от последния сезон на кулинарното предаване Hell's Kitchen, участва и в "Муха в супата", а сега ще се надлъгва с други 24-ма участници в стратегическо риалити предаване по bTV.

Сред тях е и манекенката Диляна Попова, която беше водеща на "Островът на 100-те гривни", а новата ѝ тв роля ще я изправи срещу стратега Георги Коджабашев, който пък е един от победителите в "Островът на 100-те гривни".

Георги Коджабашев

Няма как да се мине без биткаджии от "Игри на волята", които издържат дълго на малкия екран. Моделът и актриса Мирела Илиева е един от тях, тъй като тя участва в четвъртия сезон на предаването за оцеляване.

Мирела Илиева

В новото си тв изпитание тя ще мери сили със своя "колега" от "Игри на волята" Георги Янев, който с участието си в същото риалити се сдоби с прозвището Аквамен. Янев става и победител в онлайн риалитито "Къщата на инфлуенсърите" през 2024 г., грабвайки голямата награда от 25 хиляди лева.

Георги Янев

Именно в новия сезон на "Къщата на инфлуенсърите", само няколко месеца след като се прибра от Шри Ланка, се озова и вторият ерген от последния сезон на предаването - Виктор Русинов. Изглежда, търсенето на любовта пред камерите само е изострило апетита му за повече изяви. Между другото още преди това Русинов опитва от вкуса на телевизията, като участва в една от кастинг битките в "Игри на волята", в която се изправя срещу Георги Янев - Аквамен, но губи безславно.

Виктор Русинов

Съвсем естествено в замъка на инфлуенсърите тази година е пълно с риалити герои. Именно там Виктор се озова и на една маса с бившата приятелка на Мартин Николов - Йоана Илиева, която дебютира в "Ергенът", но явно тепърва иска да гради своя медиен образ. Сред участниците са и Денислава Велкова от "Игри на волята", както и Владимир Северинов и Грозденка Владова, изявили се в "Островът на 100-те гривни".

Денислава Велкова

Но те отстъпват пред тв ветерана - готвачката Божана Кацарова, която спечели третия сезон на "Мастършеф" България през 2017 година, а после се нареди сред финалистите на един от най-атрактивните сезони на VIP Brother "Женско царство" през 2018 г. След участието си в MasterChef Кацарова започва да води и собствено кулинарно предаване, озаглавено "Новата балканска кухня с Божана", което се излъчва по канала 24Kitchen. Сега тя е много активна в социалните мрежи и съвсем естествено намери място сред инфлуенсърите.

Божана Кацарова

Учудващо е, че в новите предавания липсва Виктория Капитонова, която е изявен риалити герой. Първоначално тя изгрява, признавайки сама, че няма изкусни кулинарни умения, в MasterChef през 2020 г. Надскача тази изява, като печели първия сезон на "Ергенът" и последната роза на Виктор Стоянов, макар и на финала Виктория да остава без пръстен, защото истинските чувства помежду им са под голям въпрос. Инфлуенсърката умее да се налага над конкуренцията, защото става и първият звезден победител в Hell's Kitchen през 2023 г., а тази година бе и в кухнята на "Муха в супата". Капитонова определено знае как да плува в бурните тв води и само може да се очаква следващата ѝ изява.

Виктория Капитонова

Макар и вече да не го гледаме в ефира, трябва да се признае, че един от основоположниците на професията "риалити герой" е първият (исторически) победител в първия сезон на "Биг брадър". Здравко Василев като че ли за една нощ се превърна в най-голямата тв звезда.

Здравко Василев. Снимка:фейсбук

Гларусът от Приморско грабва и голямата награда от 15 хил. лева в първото специално издание на "Страх" с известни личности. Няма как Здравко да не участва и във VIP Brother, а освен всичко жена му Христина пък печели "ВИП Брадър 2". Риалити шампионът през 2013 г. се доказва и като опитен готвач в "Черешката на тортата".

Едно от лицата с най-много тв изяви е и футболистът Ваня Джаферович. През 2014 г. той печели "Сървайвър: Камбоджа" и голямата награда от 100 000 лв. През 2015 г. участва в Big Brother All stars, като финишира на престижното второ място. Разкрива и артистичната си страна като част от сезон 5 на предаването "Като две капки вода". През 2021 г. заедно с Христо Запрянов прави предаването "(Контра)културисти". Джаферович е водещ на последния, седми сезон на "Сървайвър", като понася много критики специално за тази си тв роля.

Но и това ще се забрави и със сигурност Ваня ще се завърне на бял кон в някое предаване рано или късно.

Риалити участниците изграждат широка мрежа от контакти в медийната сфера и особено ако са надеждни, няма да чакат дълго нови проекти. Защото тв машината винаги е жадна за още жадни за внимание герои.