До края на годината общината отваря Момина баня след мащабен ремонт за 3,5 млн.лева.

Хисаря е напът да стане първото населено място в България, член на Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA). “Това е престижна организация на курорти, които с времето са доказали своите възможности в лечението и рехабилитацията чрез минерални води. Хисаря е първият балнеокурорт у нас, обявен е за такъв още през 1882 г., и е логичният избор да представи България в тази асоциация”, изтъква кметът Ива Вълчева. Асоциацията обединява 50 града от 18 държави, сред които са Бат във Великобритания, Оренсе в Испания и Виши във Франция.

“За признанието исторически термален град е необходимо не само наличие на минерални извори, а и доказано във времето тяхно използване в помощ на здравето. А ние имаме много добре запазена римска стена и подходящо социализирани римски терми”, изтъква предимствата на града Ива Вълчева.

Кандидатурата на Хисаря беше представена в румънския град Байле Херкулане, където през май се проведе годишното събрание на асоциацията. “Предоставихме данни как от векове водите на Хисаря се използват за спа (здраве чрез вода, б. р.), но хората бяха впечатлени и от изградените в миналото вили на аристократите и градските бани”, разказа кметът.

В Хисаря и до днес работи стара обществена баня, функционира и тази в Красновски минерални бани, а до края на годината предстои да бъде пусната в експлоатация след основен ремонт и друга.

“Това е построената около 1930 г. Момина баня, която обновихме изцяло със заем от фонд ФЛАГ. Тя ще бъде не само хигиенна баня, там ще има модерни съоръжения като сауна и парна баня. Предвиждаме да изградим и рехабилитационен център, който ще бъде отворен по-късно. Така ще затворим цикъла и Хисаря ще предлага не само минерални води, чист въздух, приятни паркове и места за спортуване, а и възможности за възстановяване след физическо натоварване”, чертаят планове в градската управа.

Стойността на ремонта на Момина баня е около 3,5 млн. лв. Той е към своя край и старата баня, чиято архитектура е запазена, е в толкова блестящ вид, че в общината планират да участват в конкурса “Сграда на годината”.

Ремонтът и надграждането на възможностите, които предлага старата баня, са част от политиката на община Хисаря да не оставя балнеотуризма само на частни оператори.

“Идеята е да предложим балнео- и рехабилитационни услуги на хората, които не са настанени във висококатегорийните хотели. Има туристи, които отсядат в къщи за гости, в апартаменти или просто идват в града за един ден заради минералните води”, обяснява Ива Вълчева. Предстои възстановяването и на градския плаж.

Министерството на туризма подкрепи идеята за обявяването на Хисаря за исторически термален град, а резултатът от кандидатстването се очаква по-късно през септември. Проф. Ханс Хорник, председател на Научния комитет на EHTTA, посети Хисаря и се запозна отблизо с богатото културно и термално наследство на града и региона. По време на официална среща министърът на туризма Мирослав Боршош, проф. Хорник и Ива Вълчева обсъдиха конкретните условия за присъединяване към EHTTA.

“Ако кандидатурата ни бъде одобрена, Хисаря ще се позиционира на картата на асоциацията и ще можем да обменяме опит и знания с другите исторически термални градове. Ще работим заедно за популяризирането на тези дестинации и за развитието на туризма. Ставайки член на асоциацията, Хисаря ще бъде част от Европейския маршрут на историческите термални градове, който е един от над 38-те маршрута, сертифицирани от Съвета на Европа. А така ще рекламираме не само Хисаря, а и България, защото досега няма наш град в тази организация и ние ще бъдем лицето на нашата страна”, обобщава кметът на града.

Над 261 000 нощувки за 7 месеца През първите 7 месеца на 2025 г. в община Хисаря са реализирани над 261 000 нощувки, показват официалните данни от туристическия сектор. Това увеличение с повече от 39% спрямо същия период на предходната година е показател за устойчивото развитие и нарастващия интерес към дестинацията. Значителният ръст се обуславя от богатите възможности за различни видове туризъм – балнео- и спа, еко и събитиен. Съществен принос имат организираните и подкрепяните от общината културни събития, които привличат широк кръг посетители от страната и чужбина. Конгресният туризъм също се развива успешно - в общината все по-често се организират конференции, форуми и специализирани срещи. Така тя се утвърждава едновременно като водеща балнеоложка дестинация и като център за културни и професионални прояви с национално и международно значение.

Благоустрояват и 11-те села в общината

Приоритет за управленския екип на Хисаря е не само развитието на туризма, но и благоустрояването на 11-те села в общината.

“Стремим се във всяко от тях да направим нещо видимо и важно и да подобрим условията за живот”, казва Ива Вълчева. Тя дава за пример село Кръстевич, което от години е на воден режим. “В момента изграждаме алтернативен сондаж и се надяваме през следващото лято в това китно село да има вода”, обяснява кметът на общината.

Обявени са обществени поръчки за ремонта на мостовете в селата Черничево и Мало Крушево, като се търси и дофинансиране, на покрива на музея “Дом на традициите” в Старо Железаре, за доставка на ново оборудване за Дома за стари хора в Старосел. Предстои реконструкцията на пътни отсечки в Паничери и хисарския квартал “Миромир” и на част от водопроводната мрежа в с. Беловица. В Красново, Старосел и Паничери са подготвени инвестиционни проекти на улици с различна дължина – от 100 до 600 м. В кратки срокове стартира изграждането на изкуствени пътни неравности за селата Красново, Старосел, Паничери, Старо Железаре, Ново Железаре и Михилци.

Чрез кампанията “За чиста околна среда 2025 г.” до края на годината ще се реализират зони за отдих и спорт в Черничево, Ново Железаре, Михилци и Беловица – с беседки, осветление, детски площадки, пейки и озеленяване. По същата програма ще бъдат надградени възможностите за игра и обучение в детските градини “Чайка” в Старосел и “Дъга” в кв. “Момина баня”.