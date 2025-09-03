Италианка дефилира във Венеция по чаршаф, след като откраднаха роклята й за фестивала

Изобретателната италианска артистка Елда Калабрезе дефилира на червения килим във Венеция с рокля от чаршаф, след като преди това откраднаха официалния й тоалет във влака.

Според в. "Кориере дел Венето" новият „костюм" се оказал толкова сполучлив и хубав, че мнозина помислили, че случката била предварително скроена, за да предизвика интерес.

Самата Калабрезе обаче се кълне, че това не е така. Всичко започнало в неделя. Роклята, с която италианката трябвало да участва в съпътстващо фестивала събитие в хотел „Екселсиор", се намирала в куфара й във влака. По време на пътуването от Милано за Венеция обаче багажът й изчезнал загадъчно от вагона. Останали само ботушите, с които роклята трябвало да се комбинира. Оказало се, че видеокамерите във вагона не функционират, така че не се разбрала каква е съдбата на тоалета.

Щом пристигнала в Лидо ди Венеция, където се провежда фестивалът, Елда се оказала на практика само с дрехите върху себе си. Тя обаче не искала да се откаже от събитието и червения килим, за които се подготвяла от месеци. Така решила да измайстори рокля от чаршафа в хотелската си стая. Привързала я в кръста с ластик и кърпа за коса. Оригиналната бяла рокля на Елда привлякла веднага вниманието на всички по време на вечерта.