От гимназиални рисунки до последните недовършени платна на Димитър Яранов в изложба

От гимназиални рисунки до последните вероятно недовършени платна на художника Димитър Яранов ще бъдат подредени в галерия „Академия" на Националната художествена академия.

Художникът е роден през 1964 г. в София и си отива от този свят 60 години по-късно. Завършва Художествена гимназия през 1983 г. и специалност „Живопис" в Националната художествена академия през 1991 г. Художникът Димитър Яранов

Димитър Яранов е известен на публиката предимно с живописта си. Индивидуалният му образен език има своята история, свързана с предишното поколение и конкретно с неговия баща Атанас Яранов. Но основната линия води в 90-те години към групата XXL, където ясно и последователно бе поставен въпросът за взаимоотношенията между живописта и фотографския образ.

Платната му са изпълнени с утопични машини, петролни или космически платформи, маймуни и кучета в скафандри. Сюжетите изглеждат футуристично-технологични, но изпълнени с меланхолия и чувство за обреченост. Този подход авторът определя като концептуално-документален, бидейки базиран на фотографии от печатните медии. Тъкмо поради тази ясна стратегия може да се посочи неговата роля в полагането на основите на концептуалната живопис в България.

Творчеството на Димитър Яранов беше високо ценено далеч преди преждевременната му кончина и неговата значимост е извън всяко съмнение. Произведенията му са притежание на множество музеи и частни колекции. Картини на Димитър Яранов ще бъдат подредени в галерия „Академия" на Националната художествена академия.

Настоящата изложба няма претенцията да покаже в пълнота творческото наследство на художника, но остава надеждата, че предстои организиране на ретроспективна изложба, разкриваща значението на живописта на незабравимия колега и приятел Димитър Яранов.

Представени са живопис и рисунки от колекциите на Огнян Делибозов, Николай Неделчев, Мариус Величков и сестрата на художника – Ива Яранова. Куратори на изложбата са Свилен Стефанов, Сузана Николова, Росен Тошев. Откриването на изложбата е на 10 септември.