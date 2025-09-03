Артистичният дует Нина и Иво Петрови, вдъхновени от изкуството на ранния 20-и век, подреждат нова изложба

На пръв поглед картините на артистичния дует Нина и Иво Петрови изглеждат подобни. И двамата се вдъхновяват от естетиките на ранния 20-и век, но всъщност поотделно живописният маниер на всеки от тях намира корени в конкретни творчески течения, които само бегло се препокриват.

От 9 до 28 септември в галерия "Нюанс" ще бъде показана изложбата "Живопис".

Иво Петров черпи вдъхновение от естетиката на Бел епок. Той е почитател на живописта от периода на виенския сецесион и цени елегантността на арт деко. Сред любимите му художници са Густав Климт и Тамара де Лемпицка. Иво рисува с маслени бои, за да постигне богати и дълбоки цветове. Неговите герои сякаш изпъкват от декоративния фон, лицата им са покрити с ярки сенки. Тази особеност в творбите на Иво някак си напомня за фовизма на Анри Матис. Като цяло, работейки във фигуративната посока, той отличава с почти „кубистично" отношение към формата. Композицията му е подчинена на строга геометрия. Всеки елемент от картината има ясно определена форма. Сюжетът не е показан изцяло, а на части, сякаш насърчава зрителя да заеме отреденото му място в картината. За да създаде своите завладяващи образи, художникът използва голямо разнообразие от елементи. Картините на Нина и Иво Петрови ще бъдат показани в изложба.

Любимият материал на Нина Петрова е маслото - то притежава необходимата еластичност и отваря много възможности за себеизразяване на художничката. В началото на творческия си път Нина експериментира много с цвета, опитвайки се да разбере как той влияе на емоциите на хората. Така цветът се превръща в средство за изразяване на собствените ѝ чувства. Страстта към цвета отстъпва място на работата върху композицията и детайлното рисуване на героите – обръща се към монохрома. Това ѝ позволява да пресъздаде психологизъм, изразен монохромно върху платната ѝ.

Нина Петрова е вдъхновена от естетиката на арт деко: нейните творби са пропити със спомени от онази епоха, изпълнени едновременно с носталгия и радост. Нейните платна връщат зрителя век назад, в свят на мистерия, женственост и елегантност. Източниците на вдъхновение за Нина са разнообразни: ретро фотографии, стари филми, винтидж плакати, семейни истории.