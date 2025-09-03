Михаела Маринова празнува 10 години на сцената с голям концерт на 12 септември в София

На 12 септември талантливата Михаела Маринова ще направи най-големия си концерт досега - "100 мечти". Той ще бъде под открито небе, на сцената на Vidas Art Arena в София. Поводът за събитието не е случаен. Михаела отбелязва 10 години на професионалната музикална сцена. За първи път тя се появи пред голяма публика през 2015 г. в риалити формата "Х Фактор". А след неговия финал Саня Армутлиева я покани да се присъедини към нейните артисти във "Вирджиния рекърдс". Оттогава певицата с изумителен глас върви стремително нагоре, има три албума, десетки награди, концерти, хиляди часове в студиото – не само като изпълнител, но и като автор. На 8 август Михаела Маринова пусна най-новото си парче, дало името и на самия концерт - "100 мечти". Тя е автор на текста и музиката, а върху записа работи с румънския хитов продуцент Mr. Gun. Песента излезе ден след като певицата каза своето най-важно "Да" в живота си. Тя прие предложението за брак, което й отправи нейният приятел.

Михаела Маринова ще има специални гости по време на концерта си на 12 септември. Заедно с нея за дуетни изпълнения на сцената ще излязат Дони, Любо Киров, Кристиан Костов.