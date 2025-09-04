ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изненади под капачетата в новата книга за сем. Писанкови

Последвайте мама Котарана, татко Котаран и четирите им котенца в тяхното пътешествие с новата книга “Семейство Писанкови и сезоните” на издателство “Фют”.

През пролетта ще надникнете в гнездата на птиците, които снасят яйца, и ще участвате в пролетния празник на Писанкови. През лятото ще построите пясъчен замък на плажа и ще отидете на къмпинг край езерото. През есента и четирите котенца имат нови раници за училище и нямат търпение да срещнат приятелите си. Зимата идва и за една нощ покрива всичко с мека бяла пелена, а малките котенца правят цяло семейство снежни котки.

Докато минавате от сезон в сезон, повдигайте капачетата по страниците, за да видите какво се крие под листата или в кошницата на баба Котарана.

