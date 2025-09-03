Колекция приказки на Николай Райнов

Новата колекция на издателство “Миранда” с приказките на Николай Райнов и илюстрациите на Любен Зидаров излизат през септември. Пълната колекция от четири тома с близо 100 приказки e вече в книжарниците.

“Самодивско царство”, “Златното птиче”, “Морската царица” и “Вълшебният дворец” са имената на четирите тома, в които са събрани любими приказки от детството на хиляди българи. Първите два тома включват български приказки, а трети и четвърти – приказки от цял свят. Книгите с приказки на Николай Райнов ще ви върнат назад в детството в магични светове, пълни с невероятни приключения. Повече за колекцията можете да видите на сайта на издателството – www.miranda.bg.

