Колекция приказки на Николай Райнов

552

Новата колекция на издателство “Миранда” с приказките на Николай Райнов и илюстрациите на Любен Зидаров излизат през септември. Пълната колекция от четири тома с близо 100 приказки e вече в книжарниците.

“Самодивско царство”, “Златното птиче”, “Морската царица” и “Вълшебният дворец” са имената на четирите тома, в които са събрани любими приказки от детството на хиляди българи. Първите два тома включват български приказки, а трети и четвърти – приказки от цял свят. Книгите с приказки на Николай Райнов ще ви върнат назад в детството в магични светове, пълни с невероятни приключения. Повече за колекцията можете да видите на сайта на издателството – www.miranda.bg.

