https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21226776 www.24chasa.bg

Смразяващ мотив на учител и ученик да разстрелват хора посред бял ден в Ню Йорк

1568

Трима души са убити, докато карат кънки на ледената пързалка в Сентръл парк: талантлива млада фигуристка, многоуважаван акушер-гинеколог и учител, който празнува годишнина от сватбата си. Жертвите сякаш са произволно избрани, но лейтенант Ив Далас е убедена, че зад убийствата посред бял ден се крие мотив. От записите на охранителните камери тя установява, че е използван снайпер с голям обсег, до какъвто имат достъп само тясна група от хора: служители на полицията, военни или професионални убийци. Разбира, че извършителите са двама - учител и ученик.

Нора Робъртс описва напрегнатия сюжет в новия си роман “Снайперисти в смъртта” (изд. “Хермес”). Популярната американска писателка е определена от сп. “Тайм” за една от 100-те най-влиятелни личности в света за 2007 г.

