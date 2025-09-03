ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класика на Съмърсет Моъм, вдъхновена от живота на Пол Гоген

В “Луна и грош” Съмърсет Моъм разказва историята на Чарлс Стрикланд, богат брокер от Лондон, който напуска съпругата и децата си, за да стане художник. Вдъхновен от личността на Пол Гоген, Моъм описва живота и душевността на един истински артист, който, обсебен от изкуството, е готов да пожертва всичко: кариерата си, съпругата си, децата си, удобството си, дори живота си. Чарлс Стрикланд е противоречив образ и човешките слабости не са му чужди. Понякога е груб или направо жесток, но притежава едно несравнимо качество – величието на гения!

Книгата не е романизирана биография на Гоген, а запомнящ се разказ за силата на изкуството и за душата на артиста.

Английският писател и драматург Съмърсет Моъм (1874 - 1965) се нарежда и сред най-големите световни майстори на разказа. Затова книгата му излиза в “Клуб Класика” на издателство “Хермес”.

