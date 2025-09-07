Мариус Куркински в 11 образа наведнъж, а след него - Коке от “Новите съседи”

Кои известни актьори може да видите на "София съмър фест"

В цели 11 образа за една вечер ще влезе актьорът Мариус Куркински. Той ще изиграе сборния си моноспектакъл по всички свои досегашни представления - “Дон Жуан” по Молиер, “Песен на песните” по библейски текстове, “Дамата с кученцето” по Чехов, “Самият човек” по Андрей Платонов, “Сънят” по Джулиан Барнс, “Български разкази” по Ангел Каралийчев, “Сътресение” и “Черното пиле” и др.

Поводът да създаде сборен моноспектакъл бе неговата 50-годишнина, а на 8 септември ще го изиграе на летния фестивал в столицата - “София съмър фест” в Южния парк.

След него на следващата вечер на сцената ще излязат куп комедийни актьори - Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков - Шайбата, Жанина Стоилова, Невена Бозукова, Албена Павлова, Диана Любенова и Цветомир Иванов в забавния спектакъл “Баща ми се казва Мария - на село”. Те ще покажат как подготовката за сватба се превръща в абсурдна ситуация.

Голямата изненада за публиката е гостуването на испанския актьор Начо Герерос. Той обаче е по-известен като портиера Коке от култовия сериал “Новите съседи”. Герерос вече гостува в София миналата година по повод 15-годишнината на bTV Comedy - телевизионния канал, по който се излъчва сериалът у нас. Начо Герерос и Николас Перес в спектакъла “Два трона. Две кралици”

Този път зрителите ще го видят в съвсем различна светлина. Ще влезе в женски образ - на Елизабет I, в спектакъла “Два трона. Две кралици”. Пиесата представя въображаема среща между заклетите врагове Мария Стюарт и кралицата на Англия Елизабет I. Заедно с колегата си Николас Перес ще покаже борбата за трона между две жени - борбени и дръзки, които въпреки всичко са зависими една от друга.

Малко преди тях - на 5 септември, Христо Гърбов, Мария Сапунджиева и Мариана Миланова ще изиграят последната комедия на известния френски сценарист и драматург Жан-Пиер Мартинез - “Петък 13-и”. Сюжетът разказва за Джон и Кристин, които очакват двама свои семейни приятели на вечеря в лондонския си дом. Жената - Натали, пристига разстроена без съпруга си, току-що научила, че самолетът, с който той се прибира за Коледа, се е разбил в морето. Докато домакините очакват новини дали Патрик е сред оцелелите, неочаквано научават, че са спечелили джакпота същата вечер.

Преди края на фестивала - на 13 септември, Александър Кадиев и Стефани Ивайло ще сменят 16 различни роли в спектакъла “Игра за двама”. Пред публиката ще се преобразят като телевизионни водещи, плеймейтки, фолкпевици, търговци, интелектуалци, астролози, патриоти, които изпадат в абсурдни ситуации, за да намерят любов, разбиране, пари или известност.

По време на фестивала продължават и театралните представления за най-малките зрители - “Грозното пате” на 6 септември, на следващия ден е “Аладин”, на 12-и и 13-и ще се играе “Малкият принц”, а на 14 септември - “Карлсон, който живее на покрива”.

Последният театрален спектакъл ще е на 14 септември. Тогава Александра Сърчаджиева и Филип Буков ще влязат в ролята на съпрузи в “Отворена брачна двойка”.

“София съмър фест” ще завърши на 17 септември.