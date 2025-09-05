Преди да се обяснят в любов на жената, "ПоетиТе" за първи път в Германия

Деветимата актьори и талантливият маестро Антони Дончев, обединени в проекта на Диана Алексиева “ПоетиТе”, ще гостуват в Германия. Владо Пенев, Малин Кръстев, Теодора Духовникова, Бойко Кръстанов, Весела Бабинова, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Луиза Григорова и Юлиан Вергов ще представят стихове на любими поети първо във Франкфурт на 14 ноември, а два дни по-късно - на 16-и, ще са в Мюнхен.

“След Рим, Париж, Лондон и Прага това е поредното пътуване на проекта извън граница. Българите в Германия от много време се интересуваха кога ще отидем и тъй като там има голяма българска диаспора, решихме да посетим два града. Отиваме с класическата си програма - любимите български стихотворения на актьорите от “ПоетиТе” - от класика до съвременна българска поезия”, обясни пред “24 часа” Диана Алексиева.

Съвсем скоро - в събота, когато цялата ни страна ще отбележи официалния празник на Съединението на Източна Румелия с Княжество България, “ПоетиТе” ще отбележат финала на изключително успешното си лятно турне. С него препълниха летните театри в Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, където представяха програмата “ПоетиТе и Сезоните”. Тя е със сериозна мултимедия, специално създадена от младите артисти Катрин Красимирова и Ивайло Чичанов. Те подготвят и мултимедиите за “ПоетиТе и ЖенаТа” - галаспектакъла, който и тази година ще е през декември в две поредни вечери в зала 1 на НДК - на 2 и 3 декември. Там най-хубавите български стихотворения, посветени на жената, и най-хубавите стихотворения, писани от жени, ще бъдат представени от трупата на “ПоетиТе” в съзвучие с музиката на маестро Антони Дончев.



