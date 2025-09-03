Руши Видинлиев като Гетсби в Младежкия театър

Музикалната звезда Руши Видинлиев с главна роля в театъра - така публиката у нас ще го види в ново амплоа във “Великият Гетсби”. Безсмъртният роман на Франсис Скот Фицджералд ще оживее на сцената на Младежкия театър, а Руши ще е в образа на Джей Гетсби - символ на загадъчността и щедростта, породени от вярата в любовта. Премиерата ще е на 16 и на 17 септември от 19 ч. Композитор на музиката е Графа.