Бойко Борисов обяви брадясалия Кирил Петков за новия Джон Траволта, жени от ГЕРБ припадали (Обзор)

Бившият шеф на “Промяната” е бил с такава визия и преди 7 г., издават го снимки, а съпругата му Линда не харесва сравнението със звездата от “Брилянтин”

Новата визия, с която вече бившият съпредседател на “Продължаваме промяната” Кирил Петков се изявява през последните дни, му спечели комплимент от лидера на най-голямата партия Бойко Борисов. Ексдепутатът остави в миналото гладко избръснатото си лице и вече е оформил брада.

“Брадата му отива много. Няколко жени от ГЕРБ припаднаха, като го видяха. Вече е истинският Джон Траволта. Казвам го с най-добро - починал, свеж, готов за битка”, коментира визията му Борисов пред медиите при старта на новия парламентарен сезон.

Официалното представяне на новия си вид бившият премиер направи във вторник - на протест във Варна в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев. Той взе думата пред събралите се негови поддръжници с вече оформена и леко побеляла брада.

За приликата на Петков с известния американски актьор се говори отдавна. Бившият премиер слага гел на гъстата си черна коса и я оформя досущ като една от най-известните прически на звездата от “Брилянтин”. Двамата имат прилика и във високите си чела и широките усмивки. Всъщност за първи път Петков се появява с тази визия преди 7 г., става ясно от снимките му в социалните мрежи.

Още при влизането му в политиката през 2021 г. Петков бе оприличен с Траволта от тогавашния депутат от ИТН Филип Станев.

“Джон Траволта? Това е един от по-добрите ми портрети!”, коментира малко след това и самият Петков, тогава вече премиер, в социалните мрежи при коментари на симпатизанти. И добавя снимка на американския актьор от “Треска в събота вечер”. В “разговора” тогава обаче се включва и съпругата му Линда, която дава да се разбере, че не харесва сравнението.