Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на аржентинските власти

Наследниците на картина, открадната от нацистки офицер по време на Втората световна война и наскоро открита в Мар дел Плата, Аржентина, предадоха вчера произведението на изкуството на властите, съобщи ЕФЕ, цитирана от БТА.

Федералният прокурор Даниел Адлер обяви предаването на пресконференция, където беше показана картината „Портрет на дама“ на италианския художник Джузепе Гисанди (1655–1743).

Делото засяга дъщерята на Фридрих Густав Кадгиен – финансист на Адолф Хитлер, който умира в Буенос Айрес през 1978 г. – и съпруга ѝ Хуан Карлос Кортергосо.

Те ще бъдат разпитани днес, тъй като са заподозрени, че са укрили картината.

Кадгиен и Кортергосо предадоха произведението на съд, който се обяви за некомпетентен и препрати делото към федералните съдилища, които разследват как картината се е оказала в Мар дел Плата.

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер, чиито около 1200 произведения са откраднати от нацисткия режим по време на Втората световна война.

„Портрет на дама“ беше открита от холандския вестник AD в обява за продажба на една от къщите на Кадгиен.

Публикацията, която в последствие бе свалена, показваше снимки на картината, изложена в основната дневна, окачена над зелен фотьойл.

Въпреки това, когато полицаите първо влязоха в къщата, те намериха огромен гоблен с пейзаж и мотиви на коне вместо картината.

Миналата седмица полицията извърши обиск на дома на Кадгиен в търсене на улики за местонахождението на картината.

Три други имота, свързани с двойката, бяха също обискирани, но произведението не беше намерено в никой от тях.

По време на обиска властите иззеха и други произведения на изкуството от 19. век, чийто произход се разследва, за да се установи дали и те са откраднати.