Новата къща на Брад Пит в Холивуд Хилс вече е непристъпна крепост след обира

Брад Пит е предприел сериозни мерки за сигурност в новия си дом, след като предишното му жилище стана обект на обир, разкрива източник пред RadarOnline.

След инцидента 61-годишният актьор си купил по-голяма къща в Холивуд Хилс, която разполага с шест спални, седем бани и панорамна гледка към централен Лос Анджелис. Най-същественото в новия имот обаче са именно засилените системи за сигурност.

В началото на лятото трима мъже бяха задържани, след като проникнаха в стария му дом през предния прозорец и разграбиха имуществото, преди да избягат.

Според приятел на Пит актьорът е станал параноичен след обира. "Той никога не се е тревожил прекалено, но откакто маскирани нахлуха в дома му, взема всякакви предпазни мерки", казва запознатият. По негови думи в новата си къща Пит е инсталирал специална технология за засичане на дронове, за да се чувства спокоен.

Ситуацията напомня инцидент с бившата му съпруга Дженифър Анистън, която също преживя опит за обир по-рано тази година. Маскиран мъж се опита да проникне в дома й, но бе спрян на портата от охраната.

"Случаят разтърси Дженифър. Тя започна да гледа на дома си като на крепост, която трябва да се пази", коментира тогава близък до актрисата, цитиран от life.dir.