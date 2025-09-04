ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Операта на Загреб в София утре, а на 15.09 софийската - в Хърватска

Акад. Пламен Карталов

Академик Пламен Карталов за изкуството, което е повече от дипломация

Посещението на Загребската опера в София е забележително културно и дипломатическо събитие. То е пример за това как операта служи като жив мост между нашите народи и култури, насърчавайки приятелството, разбирателството и споделените ценности.

Сърдечно приветстваме Загребската опера в София. Това събитие показва как музиката и изкуството могат да сближат хората на изкуството и народите, създавайки връзки, които надхвърлят думите. Присъствието на Хърватския национален театър в София е от голямо значение за културния обмен и сътрудничество. Ето един истински пример за това как изкуството на операта e дипломация , като мост за приятелство между България и Хърватска. Софийската национална опера и Загребската национална опера дават този жив урок сега, с операта „ЛЕНОН" от Иво Йосипович на 5 септември в София, и нашата „Валкюра" от Рихард Вагнер, която ще представим на оперния фестивал в Загреб на 15 септември тази година.

На добър час!

Акад. Пламен Карталов директор на Софийската опера

Акад. Пламен Карталов

