Жерар Депардийо ще обжалва делото за изнасилване

Жерар Депардийо планира да обжалва решението да бъде изпратен пред Парижкия наказателен съд по обвинения в изнасилване, съобщава ДПА, позовавайки се на информация от неговия адвокат.

В разследването има неточности. Това заяви адвокат Жереми Асу каза пред "Франс енфо". Той обяви, че ще обжалва решението за изправянето на 76-годишния Депардийо пред съда за предполагаемо сексуално насилие над 29-годишната актриса Шарлот Арну.

Разследващ съдия е разпоредил актьорът да се яви пред Парижкия наказателен съд, съобщава БТА.

Ако бъде признат за виновен, Жерар Депардийо може да получи до 20 години затвор. Инцидентите са се случили на 7 и 13 август 2018 г. в дома му в Париж.

Депардийо отхвърля обвиненията и казва, че връзката му с Арну е била по взаимно съгласие.

Адвокатът му се позовава на кадри от камери за видеонаблюдение, които според него показват ищцата да се смее, да прави кафе и да прегръща актьора в продължение на няколко секунди в градската му вила.

"Шарлот Арну е тази, която показва на Жерар Депардийо пътя към стаята и стълбите и е първата, която отива сама на горния етаж. На видеозаписите тя изглежда всичко друго, но не и уплашена", казва Асу.

Адвокатът също така поставя под въпрос достоверността на твърденията на 29-годишната актриса, позовавайки се на предишни обвинения, които тя е отправяла срещу други хора в миналото - баща си, трима съученици и братовчед си.

Депардийо беше осъден през май на 18 месеца условно лишаване от свобода за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филма Les Volets verts през 2021 г. Той обжалва присъдата.