Не търсете Катето Евро - на доматено спа е

Не, сега не мога, на терапия съм! - казва Катето Евро, докато всъщност бели домати и ги затваря в буркани. Така актрисата се пошегува, че дойде сезонът на “доматеното спа”.

А под видеото в социалните мрежи се изсипаха желаещи да получат рецептата ѝ. Тя обаче не издава как точно приготвя зимнината си.

Всички хора на море, в чужбина, а аз тук затварям домати. Какво да правя, че се родиха много, добре че си ти, малко ми помогна, казва Катето Евро на внучка си в клипче в инстаграм преди време. А малкото Кате ѝ отговаря: Как малко, гледай - тези буркани са от мен.

Всяка година актрисата се хвали с богатата си реколта зеленчуци, които отглежда в двора на къщата си в Кокаляне.

