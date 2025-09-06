ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорски синове заедно в Сатирата - Асен на Христо Мутафчиев и Мартин на Албена Михова, връщат децата в салона

Целият екип на новия спектакъл се снима в началото на репетициите му. В него са Мартин Желанков (в средата с черната тениска) и Асен Мутафчиев (вдясно от него). СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА САТИРИЧНИЯ ТЕАТЪР

Започнаха с екипа репетиции на “Новите дрехи на краля”

Двама актьорски синове са звездите в нов спектакъл на Сатиричния театър.

Асен - момчето на Христо Мутафчиев и Лиза Шопова, и Мартин Желанков - на Албена Михова, вече репетират с колегите си “Новите дрехи на краля”. С представлението Сатирата започва нов проект - да върне най-малките зрители в салона си.

Албена Михова е майка на Мартин Желанков.
Албена Михова е майка на Мартин Желанков.

“Новите дрехи на краля” е по приказката на Андерсен, а драматург на спектакъла е Богдана Костуркова.

Асен Мутафчиев и Мартин Желанков са част от театъра от няколко години. Предишното им общо представление - “Майка Кураж и нейните деца”, в което партнират на Албена Павлова, се радва на голям интерес. То спечели две награди “Икар” и два “Аскеер”-а.

Христо Мутафчиев е баща на Асен Мутафчиев.
Христо Мутафчиев е баща на Асен Мутафчиев.

Мартин завършва НАТФИЗ през 2022 г., а 5 г. по-рано участва в сериала на Нова тв “Ние, нашите и вашите”. През 2022 г. играе в комедийния спектакъл “Направихте ме на луд” с Мария Сапунджиева, Ненчо Илчев, Руслан Мъйнов, а от юли същата година е част от екипа на Сатирата.

Колегата му Асен е четвърто поколение актьор. Още при първото си кандидатстване в НАТФИЗ е приет в класа на Стефан Данаилов. Прекъсва следването си, за да замине в чужбина, а когато се завръща в София, се дипломира от театралната академия с класа на Ивайло Христов. Малко след това заедно с баща си играе в постановката “Трима мъже и една Маргарита” в Сатиричния театър.

Премиерата на новото им представление ще е на 26 октомври.

Целият екип на новия спектакъл се снима в началото на репетициите му. В него са Мартин Желанков (в средата с черната тениска) и Асен Мутафчиев (вдясно от него). СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА САТИРИЧНИЯ ТЕАТЪР
Албена Михова е майка на Мартин Желанков.
Христо Мутафчиев е баща на Асен Мутафчиев.

