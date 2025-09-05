Дни преди юбилея на империята му Краля на модата Джорджо Армани почина на 91 г. (Обзор)

Прочутият италиански дизайнер Джорджо Армани, изградил световна империя, почина в четвъртък на 91 години. Признат за архитекта на съвременния италиански стил, той ребрандира лукса с прецизно внимание към детайлите. Моделите, които създава, се отличават с изключителна елегантност и му извоюваха титлата Крал на модата.

В изявление неговата компания “Армани Груп” съобщи, че италианецът е издъхнал мирно в дома си, заобиколен от семейството си.

“В нашата компания винаги сме се чувствали като част от едно семейство. Днес, с дълбока покруса, усещаме празнината, оставена от човека, който създаде и отгледа това семейство с визия, страст и всеотдайност. Ние, служителите и членовете на “Армани Груп”, се ангажираме да защитим това, което той е изградил, и да продължим да се развиваме в негова памет, с уважение, отговорност и любов”, заявяват от дружеството. Уточняват, че погребението му ще бъде частно.

Армани почина в навечерието на честванията на 50-ата годишнина от основаването на неговия бранд, които бяха планирани по-късно през септември.

До последно той остана главен изпълнителен и творчески директор на модната си империя. В интервю от миналия уикенд великият дизайнер призна, че най-голямата му слабост е абсолютният контрол, който притежава над фирмата си. Самоопределяше се като работохолик, който е обсебен от детайлите. По-рано се бе оплакал, че тези му качества не му позволяват да отделя достатъчно време за близките и приятелите си.

“Едно от нещата, за които съжалявам най-много, е, че прекарвам прекалено много часове в работа и обръщам твърде малко внимание на приятелите и семейството ми”, споделя Армани.

Общото богатство на дизайнера се оценява на близо 12,1 млрд. долара. Това го прави един от най-богатите мъже в света и четвъртия най-заможен италианец. А само тази година “Армани Груп” е имала оборот от над 2,3 млрд. долара.

Арамани е един от най-влиятелните и световноизвестни дизайнери от края на XX век насам. Дрехите му носят стотици звезди, сред които Джулия Робъртс, Джордж Клуни, Кейт Бланшет и Лейди Гага.

Краля на модата е роден на 11 юли 1934 г. в Пиаченца, южно от Милано. Сам разкрива, че първата му мечта е била да стане лекар. Запалил се по модата случайно, докато работил като декоратор на витрини в универсален магазин.

“Попаднах в модата почти случайно, а после тя бавно се развиваше в мен, докато напълно ме погълна и открадна живота ми”, коментира италианецът приживе.

Още на първото си ревю през 1975 г. като дизайнер на самостоятелна модна къща печели прозвището Краля на сакото.

Тогава поставя началото на идеята за облекло, изразяващо мека сила. Визията му за по-свободен стил с широки панталони и дълги сака вместо структурирани тесни тоалети формира изцяло нов подход към облеклото.

Донатела Версаче - сестрата на друг покоен велик дизайнер Джани Версаче, изрази скръбта си в инстаграм: “Светът загуби велик човек. Армани остави следа в историята и ще бъде запомнен завинаги”.

