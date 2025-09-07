Бина Харалампиева: Като дойдох в София, ми се видя сива – не цветна и красива като родния Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В регионалните приложения "Рестарт" търсим известни хора, родени в съответния град, които в момента не живеят в него. Те разказват много емоционално за приятелствата от детството, за улиците и незавравимите спомени. Режисьорката Бина Харалампиева е родена в Пловдив.

Най-скъпите и ярки спомени на театралната режисьорка Бина (Добрина) Харалампиева са тези от детството в родния Пловдив. Тя си спомня ученическите години с особена носталгия и с любов разказва за тях.

"Бяхме три приятелки и всички ни наричаха трите гераци - разбира се, на шега. Тогава ходихме с ученически престилки и барети на училище и обичахме да играем на играта "Живо зелено", разказва Харалампиева.

Играта изисквала децата да си подават зелени предмети или листа и когато след време се срещали отново и си казвали "Живо зелено", трябвало да намерят нещо зелено възможно най-бързо.

"Това беше страхотен начин за създаване на запознанства", усмихва се Бина. А и била идеална за пролетта - най-красивия сезон в Пловдив, когато градът е раззеленен и свеж.

"Пловдив за мен винаги ще си остане много цветен и красив град. Когато за първи път дойдох в София, ми се стори по-сива от него", признава режисьорката.

Въпреки дългия си професионален път в София и страната Бина Харалампиева с нетърпение очаква всяка предстояща среща с пловдивската публика. През септември отново ще се върне за фестивала "Сцена на кръстопът".

"Още веднъж - с много любов към Пловдив", казва режисьорката.