Димитър Митовски: Като ученик минавах всеки ден през Капана – тогава доста запуснат и изоставен

В регионалните приложения "Рестарт" търсим известни хора, родени в съответния град, които в момента не живеят в него. Те разказват много емоционално за приятелствата от детството, за улиците и незавравимите спомени. Режисьорът Димитър Митовски е роден в Пловдив.

"От Пловдив помня най-вече Художественото училище за сценични кадри, в което учех, и срещите ми с най-големите пловдивски художници - Георги Божилов-Слона, Димитър Киров. Разбира се, и Кольо Карамфилов, с когото сме съученици - рисувахме заедно по цял ден, живеехме заедно, а ментор ни беше Жоро Слона."

Това разказва режисьорът Димитър Митовски, който е роден в Града под тепетата.

Като ученик всеки ден минавал през Капана, за да стигне до Художественото училище. Тогава обаче артистичният днес квартал бил много запустял и изоставен.

"Днес е удоволствие да си там - най-облагороденото място в града, а и кипи от живот."

От онова време той помни и "Найлона" - първото заведение, появило се в Капана. В него се събирали артистите, а сред тях бил и Митовски. Кръчмата държал приятел по прякор Вожда. "Това беше най-старото заведение, което съществува и сега непроменено", казва Митовски.

Днес е режисьор, но пътят му в изкуството започва като художник. Затова в паметта му са се запечатали есенните изложби, а и тогава Пловдив е културният и артистичен център на България. По-късно двамата с Кольо Карамфилов основават артистичната група "Ръб" - по думите му най-култовата след 10 ноември.

"Пловдив е 5-ият или 7-ият град в света, в него има натрупване на култура, нещо като Рим е, толкова е стар" - така Митовски си обяснява особената енергия в града, в който се раждат толкова много художници и хора на изкуството.