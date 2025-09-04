Спартак не е само мускули, а и чете. Вижте трейлъра на българския филм

Спартак не е бил само мускули, а и е четял. Какво и защо - това ще покаже най-новият документален филм на режисьора Стилиян Иванов - "Спартак - неразказаната история", чийто първи трейлър вече е готов.

Лентата е с участието на Луиз Алла и Мурад Еминов, а премиерата е предвидена за 14 октомври 2026 г. Тогава се навършват 30 години след премиерата на първия филм на Стилиян Иванов за безсмъртието на човешката душа - "ВАНГА", с който режисьорът тръгна по пътя на себепознанието и в резултат разработи системата "Асеман себепознание". Режисьорът Стилиян Иванов Снимка: Личен архив

Само след броени дни екипът тръгва на път със специално оборудван и брандиран автомобил, за да екранизира исторически документи и митове за Спартак - човека, дръзнал да повярва в невъзможното. Във фокуса на обектива са музеи и археологически обекти от Испания, Франция, Германия, Италия, Гърция и България.

Филмът включва откъси от едноименния балет на Хачатурян, предоставени на българския филмов екип от "Мосфильм".