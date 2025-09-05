Дони и „Фондацията“ свириха музиката на „Куин“ на „Аполония“

Супергрупата „Фондацията“ и оркестърът и хорът на Държавна опера – Пловдив изнесоха големия концерт „Една нощ в операта с музиката на "Куин" на „Аполония“ в Созопол снощи.

Добрин Векилов – Дони (вокал, бас-китара, пиано, китара), Славчо Николов от Б.Т.Р. (вокал, китара), Венко Поромански от „Те“ (ударни) и Михаил Шишков – син представиха 20 от най-обичаните песни на легендарната британска група. Към тях се присъединиха солистите Славин Славчев и Вера Гиргинова, която изпълни прочутия дует „Барселона“ на Монсерат Кабайе и Фреди Меркюри – този път със записания глас на самия Меркюри, предаде БТА.

Амфитеатърът бе пълен до краен предел. „За мен „Аполония“ е най-хубавият фестивал“, каза Славчо Николов от сцената.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.