Кинофестивалът в Торонто започна с политическа нотка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Политическа нотка даде началото на Международния филмов фестивал в Торонто с речи на канадския премиер Марк Карни и бившата първа двойка на САЩ Барак и Мишел Обама, преди холивудските звезди да поемат щафетата, предоха АФП и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Най-големият филмов фестивал в Северна Америка тази година празнува своето 50-о издание в присъствието на Даниъл Крейг, Сидни Суини и Матю Макконъхи. Всичко това в специфична обстановка, белязана от заплахите на американския президент Доналд Тръмп да "анексира" Канада, отбелязват осведомителните агенции.

Преди прожекцията на филма, с който беше открит фестивалът - документална лента, посветена на канадския комик Джон Кенди, Марк Карни предупреди в речта си, че суверенитетът и идентичност на страната са били застрашени.

"Когато канадците чуха тези заплахи, те се обърнаха към своя Джон Кенди", каза премиерът, предизвиквайки бурни овации.

"Бих искал да имам повече лоши неща, които да кажа за него", са думите на Бил Мъри в началото на документалния филм "Джон Кенди: Харесвам се". (John Candy: I Like Me), отбелязва Асошиейтед прес.

"Винаги е било трудно да се намери нещо лошо за Кенди. Големият канадски комик и актьор, наричан Джони Торонто и познат с ролите си във филми като "Самолети, влакове и автомобили", "Чичо Бък", "Леден болид" и "Милионите на Брустър", не само излъчваше топлота и земна дружелюбност, но беше такъв и извън екрана. Както казва Мел Брукс във филма: "Той беше истински актьор, защото беше истински човек".

Това е и причината документалният филм "Джон Кенди: Харесвам се", режисиран от Колин Ханкс и продуциран от Райън Рейнолдс, да е почит към починалия през 1994 г. канадски комик не само като актьор, но и като човек.

Първият фестивален ден беше посветен и на представянето от Барак и Мишел Обама на "Очите на Гана" (The Eyes of Ghana), документален филм, продуциран от тяхната филмова компания, основана след напускането им на Белия дом.

Филмът показва неизлъчвани кадри на Кваме Нкрума - първия президент на Гана. Той е свален от власт чрез преврат, след като създава култ към личността си като "избавител", припомня Асошиейтед прес.

Докато представя нюансирана картина на неговото наследство, "Очите на Гана" насочва вниманието към важността на създаването и запазването на филми от гледна точка на колонизираните народи. "Днес пишем история, като споделяме някои кадри за първи път", каза Барак Обама във видео послание.

Сред най-очакваните събития през следващите 11 фестивални дни в Торонто е световната премиера на Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - третия филм от поредицата "Вади ножовете" с бившия екранен Джеймс Бонд Даниъл Крейг в главната роля. Освен Крейг зрителите ще видят във филма Глен Клоуз, Мила Кунис и Джош О'Конър.

Актрисата Сидни Суини ще се опита да остави зад гърба си неотдавнашната полемика около реклама за дънки с нейно участие с премиерата на "Кристи" - биографичен филм за пионерката в американския женски бокс Кристи Мартин.

Друга истинска и трогателна история, която ще бъде показана на фестивала, е емоционалният трилър "Изгубеният автобус". В него актьорът и носител на "Оскар" Матю Макконъхи играе шофьор на автобус, който спасява деца по време на ужасен пожар, опустошаващ Калифорния.

За да отбележат 50-годишнината на фестивала, в Торонто ще бъдат звезди като Ръсел Кроу, Пол Мескал, Анджелина Джоли и Аня Тейлър-Джой.

Европейски привкус на фестивала се очаква да добавят неколцина френски режисьори. Сред тях са Клер Дени с филма "Оградата" с Мат Дилън, Арно Деплешан с "Две пиана" с Шарлот Рамплинг, Алис Винокур с "Висша мода" с Анджелина Джоли и Ромен Гаврас с "Жертвоприношение" с Аня Тейлър-Джой и Крис Еванс в ролите на екотерористка и кинозвезда, отбелязва АФП.

Ръсел Кроу влиза в ролята на нациста Херман Гьоринг и поднася нюансирана и харизматична игра в "Нюрнберг". В историческа драма Кроу си партнира с друг носител на "Оскар" - Рами Малек.

Кинофестивалът в Торонто ще продължи до 14 септември.